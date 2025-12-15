Con el llamado telefónico que realizó anoche el Mandatario Gabriel Boric a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en la elección presidencial y la reunión que hoy sostendrá con él en La Moneda, el gobierno activó formalmente el protocolo de traspaso del mando.

Desde ahora restan solo tres meses para que se acabe la administración del Presidente frenteamplista, quien el 11 de marzo de 2022 arribó al Palacio de Gobierno con 35 años recién cumplidos y junto a una nueva generación de dirigentes políticos que desplazó a la Concertación.

Boric inicia su cuenta regresiva sin la compañía de su equipo original de colaboradores -solo queda Camila Vallejo en la Segegob- y con una agenda de gobierno diametralmente distinta a la que defendía al inicio de su mandato, cuando apostaba a que el proceso constituyente abriría la puerta a la serie de reformas sociales sustantivas que proponía su programa de gobierno.

En los 88 días que restan para terminar su mandato, el Presidente Gabriel Boric enfrentará el desafío de definir un relato que resuma la impronta de sus cuatro años de gestión y luego, una vez que entregue la banda, el rol que tendrá como una de las figuras de la oposición. La aspiración de su sector es que, frente al avance de la derecha a nivel mundial, él potencie su figura internacional y se transforme en un referente progresista. El camino para llegar a eso, sin embargo, está por definirse.

Comienza el cierre

El propio Presidente ha insistido en varias ocasiones en que “gobernará hasta el 11 de marzo próximo”, por lo mismo, ha solicitado a sus más cercanos no adelantar nada del diseño que ha ido esbozando junto a sus asesores del Segundo Piso. Lo anterior, para no dar la sensación anticipada del cierre de su gobierno.

Pese a ello, a mediados de año el Mandatario le encomendó a su jefe de gabinete, el sociólogo Carlos Durán, uno de los fundadores e ideólogos del Frente Amplio, instruir a todos los ministerios crear “comités de cierre”, que se encarguen en cada cartera de “ordenar la casa” y organizar toda la información que se traspasará a las autoridades entrantes por intermedio de los enlaces que designarán el presidente electo y su equipo para llevar adelante la transición.

Aunque será el Ministerio de Interior el que coordinará los temas prácticos de la transición, hasta ahora ha sido Presidencia y los equipos de asesores del Segundo Piso los que han aglutinado toda la información relativa al proceso de cierre y traspaso del gobierno.

Por lo mismo, también fue Durán quien tomó contacto hace algunos días con los comandos de Kast y Jeannette Jara para coordinar los llamados telefónicos protocolares de rigor tras conocerse los resultados del balotaje, para felicitar al ganador y saludar al perdedor.

También para organizar la cita de este lunes en La Moneda y en la que participarán, además de Boric y Kast, los ministros del comité político Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob) y Nicolás Grau (Hacienda). Encuentro al que el presidente electo podrá asistir acompañado de tres asesores.

El presidente no quiere hablar de “legado”

En manos de otro de los asesores claves en el Segundo Piso quedó también la tarea de construir un relato de la gestión del gobierno de Boric.

Fue el 23 de julio pasado, tras concluir el reemplazo de la vocera Vallejo, quien se ausentó temporalmente del cargo para cumplir con su periodo de pre y posnatal, que Boric le encomendó a la exministra Aisén Etcheverry asumir como jefa de Planificación Estratégica de la Presidencia.

04/07/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY JUNTO A ALVARO ELIZALDE - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Así, la exministra pasó a convertirse en una pieza clave para el proceso de cierre del gobierno. Ella ya estaba familiarizada con el avance de cada una de las carteras, porque al inicio del gobierno también fue jefa de la División de Coordinación Interministerial (DCI), cargo que hoy ocupa Paul Floor, militante PC cercano a la ministra Vallejo.

Ahora, como parte del primer anillo de asesores del Presidente, asumió la labor de establecer cuál será la narrativa de esta administración que no logró asegurar el traspaso a una carta de continuidad y hoy debe entregar la banda tricolor a la oposición.

No es casualidad que Etcheverry asumiera esa tarea. Desde su reemplazo en la Segegob la abogada frenteamplista se fue ganando la confianza del Mandatario y hoy es parte del comité de crisis del gobierno, selecto grupo que integran también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la vocera Camila Vallejo y el jefe de la Secom, Pablo Paredes, y que ha debido enfrentar emergencias como el caso Convenios, la crisis por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y ahora la megatoma de San Antonio.

En estos cinco meses de trabajo, señalan fuentes de La Moneda, no ha sido fácil encontrar el tono que dé cuenta de lo que ha sido la gestión de este gobierno y que no se limite a una “lista de supermercado” de las obras materiales realizadas en estos cuatro años ni de las políticas públicas en las que se avanzó.

“La idea es que este relato dé cuenta y explique cómo surgieron las cosas, cuál fue el estilo de esta administración y por qué se llegó hasta donde se llegó, eso es mucho más importante que la mera enunciación de lo que se hizo”, señala una dirigenta del Frente Amplio cercana al Mandatario.

En La Moneda hay una definición que ya está tomada: no se habla del “legado” de Boric, sino que del “sello” del gobierno.

Es más que una sutileza semántica. Es una orden del propio Presidente Gabriel Boric, quien manifestó internamente que el concepto “legado” le parecía demasiado personalista. El jefe de la Secom, Pablo Paredes, secundó esa postura e instruyó a todos los ministerios a poner énfasis en el concepto del “sello del gobierno progresista”.

En el marco de esa definición el gobierno pidió que se ponga énfasis en las cifras económicas, destacando los últimos Imacec y el control de la inflación. Y también en los principales compromisos cumplidos por el Ejecutivo y que “han tenido un impacto concreto en mejorar la calidad de vida de las personas”: el aumento de las pensiones gracias a la reforma aprobada este año, la Ley TEA, la Ley “Papito Corazón”, las “40 Horas”, el Copago Cero, el sistema Chile Cuida y la reparación de la deuda histórica con los profesores.

“Hay poca claridad del relato que se quiere construir. Para el mundo frenteamplista no hace mucho sentido ni satisface hablar de que uno de los grandes logros del gobierno fue normalizar al país, si a la par no se pudo avanzar en los grandes cambios estructurales que Chile demanda y se terminó entregando la banda presidencial a José Antonio Kast”, señala un orejero del Jefe de Estado.

La petición de que se dejara de hablar del legado de Boric no llamó la atención entre los cercanos al Presidente. “Gabriel jamás se sintió cómodo con el estatus de Presidente, por eso siempre intentó salirse del molde. Salía a andar en bicicleta, se bajaba del auto en cualquier momento para saludar a la gente. Lo que más quiere es tratar de recuperar una vida lo más normal posible”, afirma un amigo cercano del Mandatario.

Planes futuros del mandatario

En La Moneda están a la espera de analizar con más profundidad las implicancias políticas de la votación que separó a Kast de Jara, antes de definir cursos de acción. Y en especial, la actitud que asumirá el líder republicano ahora que es presidente electo.

Si el republicano intensifica las críticas al gobierno, Boric asumiría durante estos meses de transición un rol más preponderante en la defensa de su administración. De otro modo, esa tarea recaerá sólo en algunos de los ministros del comité político.

También sigue siendo una pregunta abierta el rol que desempeñará Boric tras dejar La Moneda el 11 de marzo próximo. En el oficialismo no existe unanimidad en torno a si será el principal líder de la futura oposición a Kast. Incluso, en su propio partido hay sectores interesados en impulsar nuevos liderazgos, como el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Hace algunos meses, amigos cercanos le recomendaron salir de Chile un tiempo. Pero él desechó la idea. “Él ya decidió que se quedará en Chile. Para él la familia es muy importante y no quiere que su hija Violeta esté lejos de sus primos y abuelos. También quiere estar atento a la reconstrucción de su nueva casa”, señalan en el entono del Jefe de Estado, aludiendo a la casona patrimonial que adquirió en la comuna de San Miguel por 400 millones de pesos.

Tampoco tiene entre sus planes buscar un cargo en algún organismo internacional. Su principal meta en el rol de ex presidente un rol internacional en la articulación del progresismo.

“Boric siente que se ha ganado una posición en el escenario internacional por ser una de las primeras figuras de izquierda que ha defendido los derechos humanos y la democracia sin importar si se trata de gobiernos de izquierda o derecha”, dice un miembro del gobierno.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha delineado con claridad una plataforma que le permita visibilizar a futuro su trabajo.

En el oficialismo dan por descontado que el mandatario creará una nueva fundación como lo han hecho sus antecesores en el cargo. Sin embargo, esa era una conversación abierta hace un año. Boric planteó en esa época que prefería agrupar a las fundaciones Nodo XXI y Rumbo Colectivo para convertirlas en un gran centro de ideas que articulara al progresismo.

La idea, aunque iba en línea con el proceso de fusión de las distintas colectividades y movimientos en un solo partido, el Frente Amplio, no pasó de ser sólo eso, una reflexión momentánea. Ni siquiera se transmitió a los directorios de ambas fundaciones, las que, además, responden a lógicas políticas e ideológicas muy distantes.