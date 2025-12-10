Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor
Entre otros detalles, se coordinó la llamada que el Presidente hará el domingo a quien resulte electo y, además, la cita del lunes en La Moneda con su sucesor.
Desde Presidencia ya comenzaron las coordinaciones con los comandos de José Antonio Kast y Jeannette Jara para delinear los gestos que tendrá el Presidente Gabriel Boric con quien resulte electo en el balotaje este domingo 14 de diciembre.
Entre otros detalles, desde el gabinete presidencial señalaron que se definió la llamada que el Mandatario hará en aquella jornada a quien triunfe en la elección y se convierta en su sucesor.
De esta manera, se acordó que el Jefe de Estado llamará a ambos y se definió el diálogo que mantendrá con el vencedor y que será transmitido en vivo al país.
Asimismo, se estableció la coordinación para la cita que habrá en La Moneda el lunes 15 de diciembre. En dicha reunión participará Boric y sus ministros de Interior, Álvaro Elizalde; de Segpres, Macarena Lobos; de Segegob, Camila Vallejo; y de Hacienda, Nicolás Grau. En tanto, el presidente electo podrá asistir con tres asesores.
Desde Presidencia, además, añadieron que se pidió a los comandos de ambos candidatos quedar contactados en los días siguientes para seguir afinando detalles, específicamente entre Comunicaciones y los coordinadores territoriales.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.