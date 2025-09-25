SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El nuevo ataque de José Antonio Kast a Jeannette Jara por crisis migratoria

El republicano cuestionó a la candidata PC, señalando que "ha hecho de la mentira su herramienta de campaña y los chilenos no saben cuando habla en serio o cuando falta a la verdad”.

Helen MoraPor 
Helen Mora
José Antonio Kast y Jeannette Jara en el debate presidencial de Chilevisión.

José Antonio Kast volvió a arremeter contra su contendora oficialista Jeannette Jara.

A través de X, el abanderado presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano compartió un fragmento de una entrevista realizada en el matinal Buenos Días a Todos de la exministra del Trabajo, en donde se aborda la crisis migratoria que enfrenta nuestro país.

Además del video, Kast adjuntó un comentario. “Hace dos semanas, la candidata del gobierno me trató de mentiroso por decir que ella había comprometido regularizar a 200 mil inmigrantes. Hoy no solo lo confirma, sino que promete seguir empadronando para luego regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales más”, se lee en el post.

¿Qué dijo Jara?

En concreto, al ser consultada sobre a quién se va a regularizar en su eventual gobierno, la militante PC señaló: “Primero, en Chile ya está en curso un programa de empadronamiento desde el 2023. Van cerca de 200 mil personas empadronadas y ese es como paso previo para poder regularizar a los que no tienen antecedentes penales, a los que están trabajando, a los que pagan sus impuestos, a los que pagan sus cotizaciones, a ellos”.

Luego, al ser requerida sobre si ella regularizaría a esas 200 mil personas, contestó: “Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Uno tiene que empadronar a más gente”.

“¿Sabes qué pasa? Primero hay que regularizar a esas personas, pero hay 330 mil personas que estima el INE como migrantes irregulares. Entonces, si nosotros queremos saber, o si a los que han cometido delito se les quiere expulsar, primero hay que saber quiénes son, dónde están", sostuvo.

“No sé si recuerdan usted el caso de este sicario que asesinó al señor de Meiggs, había estado dos veces detenido antes. Entonces tenemos problemas en las bases de datos”, ejemplificó.

“A mí me llama la atención, que yo sé que a algunos no les gusta y que es impopular y todo lo demás, pero esto no se trata de llamar a más gente. Aquí fue el expresidente Piñera quien fue a Cúcuta a llamar a los venezolanos. Ellos ya llegaron acá. Están acá. El punto es qué hacemos con ellos”, acotó.

Minutos después, lanzó: “Pero lo que más me preocupa a mí, es que algunos se niegan a empadronar a gente extranjera que está en Chile, se niegan a hacer seguimiento biométrico, posibles regularizaciones como si realmente no estuvieran. Entonces, como para mostrar odios a los migrantes, algunos dicen ‘no los vamos a dejar entrar más’, pero no dicen cómo. Y después dicen ‘ya los que acá están los vamos a echar’, y tampoco dicen cómo”.

“Yo quiero ser presidenta de los chilenos y chilenas, pero para eso hay que ordenar la casa. Y para ordenarla hay que saber quiénes son, dónde están y los que tienen antecedentes penales se tienen que ir”, concluyó la candidata.

Más sobre:José Antonio KastJeannette JaraEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

Amarraron a un menor y a una trabajadora: Carabineros detiene a dos sujetos por robo en casa de Lo Barnechea

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios
Chile

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025
Negocios

En modo elecciones, con el Presidente Boric a la espera y Dorothy Pérez como gran estrella: lo que será Enade 2025

La mayoría de los trabajadores cree que debería existir un día libre por enfermedad o fallecimiento de su mascota

La alianza que une a Copec con Tesla de Elon Musk en Chile

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa
El Deportivo

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

De otro planeta: skater brasileño rompe dos récords guinnes al bajar por la rampa más alta del mundo

Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina
Mundo

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

Rebeca Grynspan, la costarricense que se perfila como principal competidora de Bachelet en la carrera por la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?