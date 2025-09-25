El nuevo ataque de José Antonio Kast a Jeannette Jara por crisis migratoria

José Antonio Kast volvió a arremeter contra su contendora oficialista Jeannette Jara.

A través de X, el abanderado presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano compartió un fragmento de una entrevista realizada en el matinal Buenos Días a Todos de la exministra del Trabajo, en donde se aborda la crisis migratoria que enfrenta nuestro país.

Además del video, Kast adjuntó un comentario. “Hace dos semanas, la candidata del gobierno me trató de mentiroso por decir que ella había comprometido regularizar a 200 mil inmigrantes. Hoy no solo lo confirma, sino que promete seguir empadronando para luego regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales más”, se lee en el post.

¿Qué dijo Jara?

En concreto, al ser consultada sobre a quién se va a regularizar en su eventual gobierno, la militante PC señaló: “Primero, en Chile ya está en curso un programa de empadronamiento desde el 2023. Van cerca de 200 mil personas empadronadas y ese es como paso previo para poder regularizar a los que no tienen antecedentes penales, a los que están trabajando, a los que pagan sus impuestos, a los que pagan sus cotizaciones, a ellos”.

Luego, al ser requerida sobre si ella regularizaría a esas 200 mil personas, contestó: “Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Uno tiene que empadronar a más gente”.

“¿Sabes qué pasa? Primero hay que regularizar a esas personas, pero hay 330 mil personas que estima el INE como migrantes irregulares. Entonces, si nosotros queremos saber, o si a los que han cometido delito se les quiere expulsar, primero hay que saber quiénes son, dónde están", sostuvo.

“No sé si recuerdan usted el caso de este sicario que asesinó al señor de Meiggs, había estado dos veces detenido antes. Entonces tenemos problemas en las bases de datos”, ejemplificó.

“A mí me llama la atención, que yo sé que a algunos no les gusta y que es impopular y todo lo demás, pero esto no se trata de llamar a más gente. Aquí fue el expresidente Piñera quien fue a Cúcuta a llamar a los venezolanos. Ellos ya llegaron acá. Están acá. El punto es qué hacemos con ellos”, acotó.

Minutos después, lanzó: “Pero lo que más me preocupa a mí, es que algunos se niegan a empadronar a gente extranjera que está en Chile, se niegan a hacer seguimiento biométrico, posibles regularizaciones como si realmente no estuvieran. Entonces, como para mostrar odios a los migrantes, algunos dicen ‘no los vamos a dejar entrar más’, pero no dicen cómo. Y después dicen ‘ya los que acá están los vamos a echar’, y tampoco dicen cómo”.

“Yo quiero ser presidenta de los chilenos y chilenas, pero para eso hay que ordenar la casa. Y para ordenarla hay que saber quiénes son, dónde están y los que tienen antecedentes penales se tienen que ir”, concluyó la candidata.