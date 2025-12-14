“El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

Jeannette Jara se dirige a su comando a esperar el conteo de votos. Foto: Captura de pantalla T13.

Una vez conocido el primer cómputo del Servicio Electoral (Servel), en el comando de la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), empezaron a sincerar la derrota.

Uno de los primeros en hacerlo fue el diputado Eric Aedo, encargado de relaciones políticas del comando, quien aseguró a este medio que “el primer cómputo es claro”.

Valparaiso, 6 de agosto 2025 Punto de prensa del diputado Eric Aedo Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En esa línea, añadió que “hay una diferencia de 19 puntos y eso es prácticamente irremontable en los hechos. Esto confirma un triunfo de José Antonio Kast en esta elección presidencial. Simplemente felicitar al ganador de esta segunda vuelta presidencial. Felicitar con todo el afecto a Jeannette Jara, que creo que hizo una campaña notable”.

Además, sostuvo que “ha sido una jornada ejemplar, democrática, en que los resultados tienen que ser asumidos por todos los sectores. La tarea que tiene Kast en adelante es abrir el diálogo, lograr acuerdos para construir políticas públicas en el largo plazo”.