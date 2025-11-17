“El que quiera colaborar, que se sume, sin ninguna exigencia”: Kast y el posible apoyo de Parisi a su candidatura

A un día de su paso a la segunda vuelta presidencial, el candidato republicano José Antonio Kast se dirigió a la Región de La Araucanía para reunirse con víctimas de terrorismo y dirigentes de la zona.

Tras su llegada, el abanderado aprovechó de arremeter contra su contendora oficialista, Jeannette Jara (PC), y abordar el eventual respaldo de Franco Parisi (PDG) a su candidatura.

“Tenemos que estar en terreno, porque sería muy fácil al día siguiente recorrer en Santiago todos los matinales, todos los programas de radio”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Quizás la influencia que pueda tener un medio de comunicación en Santiago puede ser mayor que lo que puede tener un medio regional, pero el corazón de los chilenos es lo que nosotros queremos rescatar. Ese corazón sano, ese corazón que quiere unidad, paz y justicia, y eso se logra recorriendo Chile”, lanzó Kast aludiendo a la agenda de la comunista, que durante esta mañana estuvo en dos matinales.

Consultado sobre la apuesta de republicanos de capturar los votos del fundador del PDG, que ayer dio la sorpresa al posicionarse en el tercer lugar, por debajo de Kast, el republicano sostuvo: “Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su apoyo a las ideas de la libertad será muy bienvenido. Eso tiene que verse en la libertad de cada uno. Cada uno tiene que hacer una reflexión y decir qué es lo mejor para Chile. Nosotros tenemos las puertas abiertas, si alguien quiere venir a apoyar, bienvenido”.

FOTO: Aton.

Dicho eso, y requerido sobre si buscará concretar una cita con el ahora exaspirante a La Moneda, el republicano reforzó: “Nosotros vamos a recibir a quien quiera colaborar, y el que quiera colaborar, bienvenido, que se sume, sin ninguna exigencia, porque la única exigencia es recuperar Chile” .

“Yo lo único que les puedo decir es que vamos a recibir a quien quiera reunirse con nosotros”, culminó Kast.

Fuera de eso, en la ocasión el candidato también se reunió con el senador electo por la circunscripción de La Araucanía Rodolfo Carter.