    Política

    Squella apuesta por buscar el voto de Parisi y asegura que hay disposición para integrar a Matthei y Kaiser a campaña de Kast

    En conversación con Desde La Redacción, el presidente del Partido Republicano planteó que algunas propuestas que propone su partido serían "bastante similares" a las del PDG.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    Desde el Partido Republicano están optimistas, luego que su candidato presidencial, José Antonio Kast, pasara a segunda vuelta tras obtener el 23,92% de los votos en las elecciones del domingo. De esa forma, el candidato se enfrentará a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, quien obtuvo el 26,85% de las preferencias.

    Pero en el partido también celebran otro hito: el amplio respaldo que obtuvieron los candidatos de derecha que aspiran al Congreso. De hecho, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, logró un cupo en la Cámara Alta y hoy figura como senador electo.

    Precisamente Squella confirmó que ven con buenos ojos el próximo periodo político, incluso prevén apoyos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. En diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el timonel de los republicanos afirmó que la “disposición” de ambos “está”.

    “Si es que es necesario jugar un rol, por supuesto que uno tiene que ver qué es lo que más cómodo resulta. Quizás, alguno (Matthei o Kaiser) puede tomar un rol más activo, otro puede hacer un trabajo un poco más minucioso, sobre qué es lo que podríamos rescatar o poner al servicio desde el punto de vista técnico, programático, en esta segunda etapa para reforzarlo”, sostuvo.

    En ese sentido, destacó la visión del comando de Matthei respecto a la vivienda. “Ahí hay un trabajo técnico muy profundo detrás”, sostuvo, agregando que “la misma candidata, no tengo ninguna duda, por su expertise y por su conocimiento, debe saber mucho de buena parte de esas políticas públicas”.

    Con ello, planteó que los candidatos podrían ejercer “distintos roles y recoger todas esas buenas ideas”. “La disposición de todos precisamente era esa. Estamos a su disposición, tenemos que sacar esto adelante”, indicó.

    Una de las grandes sorpresas de las elecciones fue el alto porcentaje que alcanzó el candidato del PDG, Franco Parisi, quien obtuvo un 19,71% de las preferencias, quedándose con el tercer lugar.

    En ese sentido, Squella apuesta por buscar a esos votantes. El republicano aseguró que en temas de seguridad y visión de Estado “las soluciones” que propone su partido serían “bastante similares” a las del PDG. “Así que ahí yo creo que corremos con ventaja”, sostuvo.

    “Nosotros creemos que efectivamente, teniendo esas dos grandes crisis, y en consecuencia buscar las soluciones para esas crisis, efectivamente, ese votante debiera inclinarse más por la alternativa de José Antonio Kast”, aseveró.

