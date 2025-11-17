José Antonio Kast llegará a Temuco para reunirse con víctimas de atentados y dirigentes de la zona

Con el 23,9% de las preferencias, el republicano José Antonio Kast logró sortear la primera vuelta de este domingo 16 de noviembre. Ahora, el foco está puesto en derrotar a su contendora oficialista -y de la DC- Jeannette Jara.

Un día después de su paso a la segunda vuelta del 14 de diciembre, el candidato comenzó su despliegue. Hoy emprendió rumbo a Temuco, región de La Araucanía.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Allá, según informan desde su equipo, el abanderado mantendrá reuniones con víctimas de atentados.

No solo eso, también sostendrá citas políticas con diferentes actores de la zona. Entre ellos, dirigentes locales, representantes sectoriales y otros, para abordar los desafíos de dicha región.

En esa serie de reuniones, se espera que el candidato se encuentre con el senador electo Rodolfo Carter , quien en calidad de independiente compitió por la lista de republicanos y logró conseguir un escaño.