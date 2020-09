El reencuentro entre Longueira y Matthei: “Todas las garantías a ella y a Lavín” en la elección presidencial

En un café del sector oriente de Santiago y luego de años sin verse, esta mañana se reunieron y “reencontraron” dos figuras de la UDI: el exministro Pablo Longueira -que hace algunos días hizo su reaparición en la política- y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a fines de agosto anunció su intención de competir por La Moneda.

En la reunión, con mascarillas y cierta distancia social entremedio, se abordaron diversos temas -según se puede entrever en un mensaje difundido por el exministro-, como la candidatura de la jefa comunal y el plebiscito constitucional del 25 de octubre, para el cual Longueira está trabajando por la opción del Apruebo.

“Que gran conversa nos mandamos hoy con la Evelyn, fue un agrado”, parte diciendo Longueira en el texto que difundió sobre la reunión, agregando: “Está feliz como alcaldesa y postulará a la Presidencia de la República. No la veía desde que fuimos ministros en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Yo cada vez más canoso y ella más joven, está claro que en materia de envejecimiento no hay equidad de género”.

El encuentro se produce solo unos días después de que la alcaldesa cuestionara la determinación de Longueira de volver a liderar la UDI, asegurando que su compañero de partido -que refichó hace pocas semanas en el gremialismo- “no está en condiciones” de presidir la colectividad, ya que primero debe resolver el proceso judicial, por el delito de cohecho que se le imputa, en el marco del caso SQM.

“Me duelen (esas reacciones) porque las esperaba de otras personas. Las de la Matthei, tengo un concepto muy distinto de ella. Yo soy demócrata, respeto el estado de derecho. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Yo lo soy. No tengo tejado de vidrio. La persecución que ha hecho de mí la Fiscalía no me impide ser candidato”, fue la respuesta que le dio esta semana el exministro sobre los dichos de su excompañera de gabinete.

Pero el café fue de “camaradería”. Junto con los elogios en su mensaje, Longueira abordó también el panorama presidencial en la UDI, considerando que hasta ahora el también alcalde, Joaquín Lavín, asomaba como la carta más segura del gremialismo.

“Todas las garantías a ella y a Joaquín (Lavín)”, señaló, mostrándose también “feliz” al ver como “nuestras bases vuelven a vibrar”.

Según ha trascendido, Longueira espera reunirse también próximamente con el alcalde de Las Condes. No serán los únicos encuentros que tendrá. Según relató, ayer tuvo una “gran videoconferencia” con más de 50 exdiputados, alcaldes y concejales a propósito del plebiscito de octubre donde se zanjará la posible construcción de una nueva Constitución.

“Todos por el Apruebo, pero no de cero. Nos impusieron un plebiscito por la violencia, nosotros lo transformaremos en uno de la unidad”, dijo el exsenador.

Así, agregó que “el 25 de octubre cerraremos nuestra transición dejando para la historia la mejor Constitución que ha tenido el país, la de 1980 al 2022″.

También aseguró que defenderán con “coraje” la alternativa de convención constitucional: “Es decir, 100% elegida por la ciudadanía a defender nuestras ideas”. Longueira, de hecho, espera ser candidato a la constituyente.

El exministro y Lavín son las principales figuras a favor del Apruebo al interior de la UDI; partido que se ha inclinado mayoritariamente por el Rechazo a una nueva Constitución en la votación de octubre.