Elecciones 2025: inicia franja electoral con Kast hablando de su “origen sencillo” y Jara encarándolo frontalmente

A exactos 15 días del balotaje, los candidatos a la presidencia José Antonio Kast y Jeannette Jara presentaron su nueva franja electoral. En una primera emisión donde los abanderados por la oposición y el oficialismo, respectivamente, optaron por mensajes muy diferentes.

Kast al apuntar al electorado y cambiar la percepción que muchos tienen de él como de origen privilegiado y alejado de la gente; y Jara en una posición frontal contra su oponente, recordando algunas de sus opiniones en el pasado y la defensa que hizo de Miguel Krassnoff, exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad.

Kast y su “origen sencillo”

El último espacio de propaganda política del año lo abrió el abanderado del Partido Republicano, quien sostuvo una conversación con un grupo de mujeres mayores.

“Nos gustan mucho tus propuestas, lo hemos conversado en múltiples oportunidades, pero no nos sentimos tan representadas por ti, porque pareces un cuico”, le comentan ellas en torno a una mesa, dándole la oportunidad al exdiputado para hablar sobre su “origen sencillo”.

Así, Kast les menciona que vive en Buin, sobre sus padres, afirmando que “el origen de la familia es súper sencillo”, y también de la mujer alemana que ayudó en su crianza. La que trabajaba en una casa con niños judíos que fueron asesinados por los nazis.

“Entonces, cuando a uno le dicen, es que este es judío y es nazi, le digo, ‘mira, no conoces mi origen, no sabes cuál fue mi crianza, cómo fueron mis padres, no sabes lo que le hicieron a la persona que yo más quiero después de mis padres’”, dice en la franja.

Luego, reafirmó su cercanía con las personas, con imágenes suyas atendiendo un puesto de verduras en una feria libre, donde le vende tomates a un cliente, y cierra con uno de los símbolos de su campaña: las canciones.

Exhibió un ranking de los “cinco hits de Kast”, donde en el segundo lugar se ubica Te Amo, PGU , en una clara alusión a la Pensión Garantizada Universal, símbolo del trabajo de Jara como exministra del Trabajo, para enfatizar su intención de mantener el beneficio.

Jara y el ataque frontal a su oponente

Por su parte, la abanderada del bloque Unidad por Chile y la DC se centró en varias de las promesas de su campaña, en torno a la salud, la vivienda y la seguridad, pero ocupó varios de los cinco minutos de su mitad de la franja electoral en aludir directamente a su oponente en las urnas, con tono confrontacional pese a que este domingo Jara salió a desmentir dicha actitud.

Así, en la partida se ven extractos de una antigua entrevista al aspirante republicano en la denominada Franja Real de Kast , donde se recalca su deseo en esa época de indultar a los presos de Punta Peuco y negarse a la educación gratuita para todos.

Enseguida, reforzó su mensaje con un segmento protagonizado por un joven que nació en 2006, “mismo año que murió Pinochet”, por lo que no sabe de la dictadura. Aunque su abuelo murió en ese tiempo, “cuando lo mataron y su cuerpo nunca apareció”.

“A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krassnoff. El mismo que está acusado de secuestros, torturas, homicidios calificados, desaparición forzada, sustracción de menores, asociación ilícita, entre otros”, comienza a enumerar el adolescente.

Para luego rematar: “Este asesino fue condenado a más de mil años de cárcel. Y Kast lo va a visitar. Y si gana lo quiere indultar”.

La extitular del Trabajo también se dio un tiempo para prometer aplicar “la buena idea” de la propuesta de Evelyn Matthei, de pagar el pie completo, “para comprar la primera vivienda de hombres y mujeres entre 25 y 40 años”.

Además, abordó sus propuestas en salud -reducción de listas de espera, estrategia integral contra el cáncer- y terminar enfocada en la seguridad -para combatir el crimen y llegar a fin de mes-, desde un escenario en Valparaíso.