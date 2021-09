Elisa Loncón anuncia que Convención Constitucional abordará oficialmente la situación de Rodrigo Rojas Vade: “Se va a actuar de la manera más justa”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se pronunció respecto a la situación del convencional y uno de los vicepresidentes de la mesa, Rodrigo Rojas Vade, quien admitió a LT Domingo, ante una investigación periodística de La Tercera, que no padece de cáncer, como lo señaló al postular para el cargo. Una historia de vida que se convirtió en su gran argumento para llegar a la instancia, y que incluso ratificó en su declaración de patrimonio en intereses al señalar que sus deudas eran producto de sus quimioterapias, pero en que finalmente él mismo reconoció que nunca había existido la enfermedad.

Pasadas las 13.00 horas, desde un punto de prensa en la región del Biobío -donde realizaba un encuentro ciudadano junto a otros convencionales en el Morro de Talcahuano-, Loncón comenzó abordando el tema ante una consulta de los reporteros en el lugar. “Ése no es el tema que me tiene aquí. Yo les dije, por favor, necesitamos dar una postura como mesa, como convención, cuando esté todo formalizado”, manifestó.

Ante la insistencia de los periodistas, Loncón volvió a decir que “yo estoy acá para dar cuenta de las cosas positivas de la Convención”. Pero, acto seguido, la presidencia de la instancia que propondrá al país una nueva Carta Magna marcó que la reacción se realizará de manera institucional en los próximos días. “Vamos a dar una postura como mesa una vez que tengamos la información manera formal, la calificaremos, veremos los pasos a seguir”, señaló.

Inmediatamente después, la académica mapuche se refirió al tema personal de Rojas Vade: “Les pido respeto por la situación del convencional, hay una situación de enfermedad de por medio, una situación humana de por medio, es lo primero que yo puedo decir como persona y como presidenta de la Convención”, manifestó.

“Mañana es lunes, trabajaremos en eso”

La presidenta agregó: “Decirle a la sociedad, al pueblo de Chile que la Convención sabe actuar, y va a actuar de la manera más justa, de la manera que mejor pueda salir de este problema, y los otros que se puedan presentar de diferente Indole”.

Respecto al día en que se fije la postura oficial, Loncón señaló: “Agradezco mucho su preocupación y las preguntas que aquí tienen. Le vamos a dar una respuesta formal, una respuesta a la altura de la Convención, cuando... tal vez mañana, mañana es lunes, trabajaremos en eso”.

El futuro en la instancia de Rojas Vade, uno de los convencionales emblemáticos de la Lista del Pueblo, ha sido objeto de diferentes evaluaciones y análisis en las últimas 24 horas. Pese a que él le señaló a La Tercera Domingo que “siento que me tengo que retirar de la Convención”, no está contemplado un mecanismo formal de renuncia, y la ley plantea que, al ser independiente, no correspondería su reemplazo en caso de que cesara en su cargo.

Sin embargo, su rol como uno de los vicepresidentes del organismo sí puede ser revocado mediante una votación mayoritaria del Pleno, o bien el propio Rojas podría dar un paso al costado.