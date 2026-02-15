SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Elizalde defiende el envío de ayuda humanitaria a Cuba: “No es más que la continuación de la tradición de Chile”

    El pasado jueves, el canciller Alberto van Klaveren confirmó que el monto entregado para esta materia sería de US$ 1 millón a través de Unicef. El ministro del Interior rechazó también esta jornada que la acción pueda tener efectos adversos en las relaciones con Estados Unidos y sobre la postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Elizalde defiende el envío de ayuda humanitaria a Cuba y señala que "no es más que la continuación de la tradición de Chile"

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde abordó este domingo las críticas opositoras al envío de ayuda humanitaria a Cuba, confirmada durante esta semana por el gobierno a través de Cancillería.

    El detalle respecto a los costos y su entrega los compartió esta semana el canciller Alberto van Klaveren. En particular, se destinará US$ 1 millón a la isla a través de un presupuesto proveniente de Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y que se implementa en conjunta a agencias de las Naciones Unidas (ONU).

    Consultado sobre el aporte entregado a Cuba y posibles efectos que podría tener en la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU, Elizalde inmediatamente descartó que aquello pueda entorpecer la relación con Estados Unidos, nación con poder de veto.

    “El gobierno de Trump anunció el 5 de febrero ayuda humanitaria a Cuba. ¿Por qué habría de perjudicar las relaciones entre los dos países cuando Chile está anunciando lo mismo, ayuda humanitaria al pueblo de Cuba?“, señaló el ministro.

    “Tal como dijo el canciller, esta ayuda no es al gobierno de Cuba, es al pueblo de Cuba que está viviendo una situación humanitaria compleja. Estamos hablando de niñas y niños que eventualmente van a tener que comer”, agregó sobre el asunto.

    Elizalde también se refirió este domingo a la posible citación del canciller van Klaveren al Senado para entregar mayores antecedentes y detalles respecto a la entrega de la ayuda y los montos antes señalados.

    Nosotros siempre estamos disponibles a asistir a las comisiones del Congreso. En el caso de la Cámara, en el marco de sus facultades fiscalizadoras. En el caso del Senado, en el marco de sus requerimientos de información. Así que, en ese sentido, cada vez que hemos sido citados, se entregan los antecedentes”, respondió sobre este tópico.

    A continuación, apuntó a cierta sorpresa respecto a las críticas sobre la determinación, que considera “no es más que la continuación de la tradición que tiene Chile de enviar ayuda solidaria a quienes lo necesitan, particularmente en América Latina”.

    Lo mismo se ha hecho respecto de Ucrania y Gaza. Vamos aquí al ámbito de los incendios forestales. Contribuimos a las tareas para enfrentar los incendios forestales en Argentina este mismo año. Y también Argentina envió ayuda solidaria respecto a los incendios que tuvimos en Chile. Vino una brigada desde México, otra desde Uruguay. O sea, es muy común que los países se ayuden unos a otros cuando enfrentan cuadros complejos y cuadros de emergencia”, detalló Elizalde.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeCubaAyuda humanitariaUnicef

