Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

El gobierno del Presidente Gabriel Boric detalló ayer el monto de ayuda humanitaria que se destinará a Cuba, a raíz de la crisis que enfrenta la isla, derivada del bloqueo en manos de Estados Unidos.

El canciller Alberto van Klaveren dio cuenta de los recursos que serán destinados mediante el fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”. Se trata de un presupuesto específico de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), y cuya implementación se hace en conjunto con las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“El monto de este aporte es de un millón de dólares (...). El plazo, obviamente, está determinado por las circunstancias locales”, explicó el titular de Relaciones Exteriores.

El ministro Van Klaveren aclaró que se trata de un aporte monetario debido a que, desde el punto de vista logístico, es “lo más práctico”. Esto, a diferencia de países como México, que envió dos buques militares con ayuda humanitaria. El canciller adelantó que solicitarán “la rendición de cuentas correspondiente”.

La medida adoptada por La Moneda ha sido ampliamente cuestionada por la derecha y sectores de la Democracia Cristiana (DC).

“La prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile”, planteó el senador Iván Moreira (UDI). “Si el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, tiene que respaldar las iniciativas (...) que pongan fin a una de las dictaduras más crudas y violentas”, sostuvo, por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Incluso, uno de los futuros ministros de José Antonio Kast, Iván Poduje (Vivienda), cuestionó la medida. “No es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país tienes a casi 4.600 personas con sus casas destruidas”, dijo el arquitecto a CNN.

Ante ese tipo de cuestionamientos, ayer el canciller explicó que “esta es una ayuda humanitaria a Unicef. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba, tampoco al Partido Comunista de Cuba. Es por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio".

Además, el secretario de Estado hizo ver que Chile no es el único país que toma una medida así frente a la situación que enfrenta la isla. Mencionó que incluso Estados Unidos destinó seis millones de dólares. Junto con eso, destacó que Chile ya ha hecho otros aportes humanitarios a Gaza y a Centroamérica y el Caribe, con Cuba incluida.

La decisión del gobierno se tomó tras días de presiones emanadas desde el Partido Comunista (PC) chileno, un férreo defensor del régimen de Miguel Díaz-Canel, quien se reunió con Lautaro Carmona en enero. “Todos los países decentes deberían apoyar a Cuba”, dijo el lunes la diputada Carmen Hertz.

En consideración de los reparos, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) adelantó que la oposición convocará al canciller a la Cámara Alta para que dé explicaciones. Su objetivo, dijo, es que el ministro aclare por qué un “gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías”.

En respuesta a ese emplazamiento, Van Klaveren respondió: “Con mucho gusto asistiría al Senado (...) para explicar los alcances de esta medida y poder confirmar que estamos hablando de una asistencia humanitaria y que, obviamente, nosotros no financiamos regímenes dictatoriales“.