    Elizalde y absolución de Crespo: “No se puede concluir que la Ley Nain-Retamal haya sido relevante para efectos del fallo”

    Asimismo, planteó que “hay recursos que se pueden presentar" y que el caso todavía no está concluido.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO ALVARO ELIZALDE DURANTE COMISION DE GOBIERNO INTERIOR. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al veredicto que dejó absuelto al excarabinero Claudio Crespo, quien estaba acusado por dejar ciego a Gustavo Gatica en una manifestación en el marco del estallido social. Y a la polémica que se ha generado en el oficialismo por la posible influencia de la Ley Nain-Retamal en la decisión del tribunal.

    “Respecto del acta de liberación, no se puede concluir que la Ley Nain-Retamal haya sido relevante para efectos del fallo, y por eso es necesario esperar la sentencia, que se va a hacer pública en un tiempo más, para conocer los fundamentos de la decisión adoptada por el tribunal”, explicó el ministro en el Congreso Nacional.

    En esa línea, al ser consultado si esto generó “incomodidad” desde el oficialismo, el secretario de Estado evitó la respuesta directa, reiterando que, sin el detalle que entrega la sentencia, no se puede verificar que la legislación tuviera influencia en el veredicto de absolución.

    Asimismo, planteó que el caso no está concluido. “Hay recursos que se pueden presentar”, mencionó Elizalde.

    “En lo que respecta a su aplicación, el acta de deliberación, que comúnmente se denomina veredicto, que no es la sentencia, porque la sentencia la vamos a conocer un tiempo más, no permite concluir respecto de que haya sido relevante la aplicación de esta normativa para la decisión que tomó el tribunal”, detalló el ministro.

    Junto con ello, el secretario de Estado se sumó al Presidente Gabriel Boric y envió un mensaje solidario a Gustavo Gatica tras el veredicto que absolvió a Claudio Crespo.

