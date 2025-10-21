Emplazamientos de Boric a Kast profundizan molestia del comando de Jara con La Moneda

Desde que el Presidente Gabriel Boric se inmiscuyó en la campaña presidencial al cuestionar al candidato republicano, José Antonio Kast, en su cadena nacional por la Ley de Presupuesto, desde el comando de Jeannette Jara (PC) comenzaron a juntar molestia.

Ese hastío fue transparentado este lunes por el senador y vocero de la abanderada presidencial del oficialismo, Ricardo Lagos Weber (PPD). “Creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas, yo se las dejaría a los presidenciales”, cuestionó el parlamentario en su participación en Tolerancia Cero.

Sus dichos representaron a prácticamente todo el comando y a la propia candidata, quien también ha visto con atención como el Mandatario se ha metido en la disputa con Kast, considerado por Londres 76 y La Moneda como el principal contendor a vencer. “Nos quita el foco a nosotros”, dicen en el centro de operaciones de Jeannette Jara.

En el comando dicen que es necesario solicitar a La Moneda que Boric no se siga inmiscuyendo en la disputa con José Antonio Kast y que debe dedicarse a cerrar la gestión de su gobierno.

Algunas versiones en el equipo de Jara transmiten que, de manera informal, le han hecho ver su malestar a distintos personeros del Ejecutivo. Sin embargo, advierten que debe haber una petición “más seria”.

La intromisión de Boric, en todo caso, es mal vista en el comando por otro factor. La apuesta de la candidatura de Jara es romper con la barrera del 30% de apoyos que tiene esta administración y, para lograrlo, han diseñado una estrategia en torno a tomar distancia del Ejecutivo para así ampliar la base electoral.

Esa idea, agregan, se complejiza cuando el Mandatario busca asumir protagonismo en la contienda electoral, lo que este martes fue calificado por el senador e integrante del comando de Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma (UDI), como un “incontinencia verbal en materia electoral”.

Este lunes ese diseño chocó una vez más con las paredes de La Moneda, cuando el Presidente aludió otra vez más a Kast, aunque de forma indirecta, al hablar de candidatos que “recortan derechos”, conceptos que ya ha usado para referirse al líder republicano.

Bajo ese contexto, Lagos Weber ahondó en sus dichos: “Esa forma de abordarlo genera un ruido, nos distrae (...). Yo creo que eso succiona la energía comunicacional (...). Yo quiero que no haya espacio para más ruido en la campaña”.

“El gobierno también ha tenido, a mi juicio, situaciones que no lo han ayudado... No sé si la palabra es tensión, pero hemos tenido opiniones distintas. Son elementos que generan ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo del gobierno a ratos; yo preferiría, yo ciudadano, yo senador del oficialismo y miembro del comando de Jeannette Jara que tratáramos de mover bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”.

La idea de Lagos Weber ya ha sido conversada en el pasado por figuras del oficialismo. Una de ellas es el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien reafirmó sus dichos y comentó a La Tercera que “el Presidente ha indicado que se gobernará hasta el último día, y ha colocado una agenda ambiciosa para este cierre de gestión. Salvo que se trate de aclarar o rectificar los dichos de la oposición en temas de gestión institucional, que en varias ocasiones hemos sido testigo de críticas falaces, el gobierno debiese dedicarse a gobernar y cerrar bien el ciclo o período respectivo, y aunque no se crea, es la mejor forma de ayudar a la candidatura del progresismo”.

“Uno puede entender que el ímpetu que embarga al Presidente es no poderse abstraer de la política contingente, pero desde el 12 de Marzo tendrá tiempo de sobra, y veremos qué rol tendrá que asumir”, agregó el timonel del oficialismo.

El mismo senador Lagos Weber reafirmó este martes lo que comentó en Tolerancia Cero: “Hay que calibrar mejor para no darle pie a Kast y que nos desviemos de lo importante. Lo principal es la campaña, la convocatoria”.