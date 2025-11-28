BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En la casa de Juan Sutil: el reencuentro de camaradería de Evelyn Matthei con su equipo de campaña

    La excandidata ha retomado discretamente algunas actividades con su entorno político tras su derrota electoral. El pasado miércoles, se reunió con su equipo. Su rol en lo inmediato sigue abierto, tanto en la campaña de Kast como en el reordenamiento interno de Chile Vamos.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    JAVIER VERGARA/ATON CHILE

    Paulatinamente, Evelyn Matthei ha vuelto a escena tras la derrota más dura de su carrera política. Este miércoles, llegó hasta la casa del empresario Juan Sutil en Lo Barnechea.

    Su equipo más estrecho de campaña -los presidentes de partido, el comité político y el grupo operativo que la acompañó durante meses- organizó un encuentro para reencontrarse con la excandidata sin la presión que marcó la recta final de la contienda.

    A la cita llegó el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea; el líder de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz; la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón; el senador Luciano Cruz-Coke; el jefe de campaña, Diego Paulsen, entre otros. Uno de los más cercanos a Matthei, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, debió excusarse por agenda.

    Sutil, quien en agosto aterrizó al equipo como jefe estratégico, hizo de anfitrión. Estuvo a cargo de la parrilla y varios comentaron la receta de una malaya que preparó “a su estilo”.

    Diego Paulsen, Evelyn Matthei y Juan Sutil. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Las mismas fuentes aseguran que hubo un tono distendido, fuera del estrés que significaron las últimas semanas antes del 16-N. Una vez más, Matthei agradeció el esfuerzo de su equipo en una carrera que -reconoció- no fue fácil.

    Hace algunos días, ya había tenido un gesto similar con dos de sus colaboradores de campaña. Sin previo aviso, visitó las oficinas de la agencia de comunicaciones Vía Central, donde trabajan los socios María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez.

    Al igual que Sutil, los dos periodistas aterrizaron en su equipo en agosto. La exalcaldesa de Providencia pasó a dar las gracias por su trabajo.

    Además, esta semana también reapareció en redes sociales. Mostró su jardín, dio consejos de jardinería y en uno de sus videos aseguró que “la vida sigue” tras el término de su aventura presidencial.

    La pregunta que sigue vigente es si la militante de la UDI tomará un rol de mayor incidencia en la segunda vuelta presidencial. Aunque entregó su apoyo inmediato a José Antonio Kast tras salir derrotada, no se ha despejado si tomará un rol más activo como lo hizo en 2021 que, en compañía de Paula Daza, respaldó a Kast en el balotaje que lo enfrentó contra Boric.

    En privado, aseguran que Matthei parece estar buscando un ritmo propio: ni una pausa total ni el regreso inmediato al tablero político.

    En Chile Vamos señalan que podría verse poco sincero tras las tensiones que cruzaron toda la primera vuelta.

    Sin embargo, sí ven con mayor interés que papel jugará como líder de la coalición, en un contexto donde se ha profundizado la discusión sobre el futuro del bloque, a raíz de la hegemonía que consolidó el Partido Republicano en la elección parlamentaria, y con Evópoli en causal de disolución.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaEvelyn MattheiJuan SutilEquipo de Campaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Sondeo Descifra: 90% está de acuerdo con proyecto que busca prohibir celulares en sala de clases

    La nueva visita de Demócratas a Kast para entregar su respaldo a la campaña

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
    Chile

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast
    Negocios

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña
    Tendencias

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación
    El Deportivo

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa
    Cultura y entretención

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

    Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida