En la casa de Juan Sutil: el reencuentro de camaradería de Evelyn Matthei con su equipo de campaña

Paulatinamente, Evelyn Matthei ha vuelto a escena tras la derrota más dura de su carrera política. Este miércoles, llegó hasta la casa del empresario Juan Sutil en Lo Barnechea .

Su equipo más estrecho de campaña -los presidentes de partido, el comité político y el grupo operativo que la acompañó durante meses- organizó un encuentro para reencontrarse con la excandidata sin la presión que marcó la recta final de la contienda.

A la cita llegó el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea; el líder de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz; la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón; el senador Luciano Cruz-Coke; el jefe de campaña, Diego Paulsen, entre otros. Uno de los más cercanos a Matthei, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, debió excusarse por agenda.

Sutil, quien en agosto aterrizó al equipo como jefe estratégico, hizo de anfitrión. Estuvo a cargo de la parrilla y varios comentaron la receta de una malaya que preparó “a su estilo”.

Diego Paulsen, Evelyn Matthei y Juan Sutil. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las mismas fuentes aseguran que hubo un tono distendido, fuera del estrés que significaron las últimas semanas antes del 16-N. Una vez más, Matthei agradeció el esfuerzo de su equipo en una carrera que -reconoció- no fue fácil.

Hace algunos días, ya había tenido un gesto similar con dos de sus colaboradores de campaña. Sin previo aviso, visitó las oficinas de la agencia de comunicaciones Vía Central, donde trabajan los socios María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez.

Al igual que Sutil, los dos periodistas aterrizaron en su equipo en agosto. La exalcaldesa de Providencia pasó a dar las gracias por su trabajo.

Además, esta semana también reapareció en redes sociales . Mostró su jardín, dio consejos de jardinería y en uno de sus videos aseguró que “la vida sigue” tras el término de su aventura presidencial.

La pregunta que sigue vigente es si la militante de la UDI tomará un rol de mayor incidencia en la segunda vuelta presidencial. Aunque entregó su apoyo inmediato a José Antonio Kast tras salir derrotada, no se ha despejado si tomará un rol más activo como lo hizo en 2021 que, en compañía de Paula Daza, respaldó a Kast en el balotaje que lo enfrentó contra Boric.

En privado, aseguran que Matthei parece estar buscando un ritmo propio: ni una pausa total ni el regreso inmediato al tablero político.

En Chile Vamos señalan que podría verse poco sincero tras las tensiones que cruzaron toda la primera vuelta.

Sin embargo, sí ven con mayor interés que papel jugará como líder de la coalición, en un contexto donde se ha profundizado la discusión sobre el futuro del bloque, a raíz de la hegemonía que consolidó el Partido Republicano en la elección parlamentaria, y con Evópoli en causal de disolución.