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    Política

    En medio de cuestionamientos a su rol: Ruth Hurtado llega al Segundo Piso y partido apuesta a rediseñar directiva

    Ruth Hurtado dejará la secretaría general de la colectividad y llegará al gobierno como jefa de Gestión Ciudadana. Su salida se da en medio de la incomodidad de algunos del entorno del Presidente por el rol que cumplió en la campaña y periodo de traspaso, en el que adelantó varios nombres del actual gabinete.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    José Antonio Kast junto a Ruth Hurtado y Mara Sedini. Diego Martin

    Durante la jornada de este jueves, además del Presidente José Antonio Kast, otra figura del Partido Republicano fue vista en el casino subterráneo de La Moneda. Se trata de la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, quien desde ayer se integró al Segundo Piso del Palacio de Gobierno.

    La dirigenta asumió como jefa de Gestión Ciudadana, una de las divisiones que dependen del equipo presidencial. Desde ese rol tendrá a su cargo la relación de Kast con la ciudadanía, una tarea que incluye canalizar las misivas dirigidas al Presidente, entre otras labores.

    Su llegada al Palacio se produce después de varias semanas en que su futuro dentro del nuevo gobierno se mantuvo abierto. Hurtado había abrigado la expectativa de llegar al Congreso, en caso de que algunos parlamentarios del sector fueran convocados al gabinete en áreas como seguridad. Entre los nombres que se mencionaron en ese momento estaban los senadores recién electos Rodolfo Carter y Cristián Vial.

    La opción legislativa, sin embargo, no prosperó. La propia dirigenta había competido anteriormente por un escaño en el Senado, sin resultar electa.

    En ese intertanto, también se evaluaron otras alternativas para su futuro político. Entre ellas, la posibilidad de asumir una representación diplomática, como la embajada de Chile en Portugal. Esa destinación, no obstante, terminaría recayendo en el diputado Miguel Mellado.

    Al mismo tiempo, se le ofreció un cargo en el Ministerio de Vivienda, sin embargo, descartó la opción con el objetivo de mantenerse en la mesa del partido.

    En ese contexto, su desembarco en el Segundo Piso aparece como el camino elegido por la dirigenta republicana dentro de la administración de Kast.

    Producto de esta nueva función, Hurtado dejaría la secretaría general del Partido Republicano, proceso que fuentes de la directiva reconocen ya inició. La decisión no responde a una exigencia estatutaria, sino que -según explican en el sector- busca dar una señal de dedicación a las tareas que asumirá ahora en el Palacio. Es la comisión política quien tiene que elegir por dos tercios de sus miembros su reemplazo.

    Por ejemplo, hace algunas semanas, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, renunció a su cargo como vicepresidente de la mesa.

    En ese contexto, ya hay algunos nombres rondando. Uno de los que se perfila para reemplazar a Hurtado es el actual prosecretario Vicente Bruna, quien es cercano al presidente y senador de la colectividad, Arturo Squella, y ya en algunas ocasiones ha ejercido como secretario general subrogante frente algunas ausencias de Hurtado.

    La salida de la secretaria general, en todo caso, se da en medio de varios cuestionamientos a su rol en la directiva.

    Desde la campaña que su despliegue en el partido se volvió incómodo para varios dirigentes, no solo por sus diferencias con Carter, lo que tensionó la elección senatorial por La Araucanía, sino que también con Kast ya electo.

    Una de las cosas que molestó es que adelantara algunos nombres que hoy son parte del gabinete ministerial, lo que le generó críticas desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) y dificultó su relación con figuras como Alejandro Irarrázaval, amigo del Presidente y hoy jefe de asesores del Segundo Piso.

    Por ejemplo, durante los primeros días de enero, dio varias entrevistas adelantando algunos de los ministros que asumirían en el gobierno. Entre ellos, confirmó que Claudio Alvarado (UDI) asumiría en Interior, Iván Poduje en Vivienda y Arrau en Obras Públicas.

    Según fuentes de republicanos, su llegada a La Moneda coincide con la aspiración de un sector del partido de que saliera de la directiva del partido, donde Hurtado se posicionó como una de las principales voceras de republicanos. Es más, el diseño, según algunas versiones, responde a una estrategia de sacarla de la “primera línea” y que tuviera menos exposición mediática.

    En el Segundo Piso, en tanto, tendría que asumir un rol de segunda línea, lejos del rol más público que mantuvo durante los últimos años.

    La bajada de Hurtado no es la única que podría aparecer en los próximos días. Y es que junto con Arrau, hay otros vicepresidentes que ya se instalaron el gobierno, por lo que también se tendrá que definir si se mantendrán o no en el partido.

    Se trata del exconsejero constitucional, Luis Silva, quien asumió como subsecretario de Justicia; Catalina Ugarte, quien tal como en el periodo de traspaso se desempeñará como jefa de gabinete de Kast, y María Gatica, quién también llegaría al gobierno.

    Si bien, aún no está claro si dejarán la mesa, en la colectividad sí reconocen que sobre todo en los casos de Silva y Ugarte, por sus nuevas funciones será difícil que mantengan sus labores en el partido, por lo que deberían tomar el mismo camino que Arrau.

    Quienes sí o sí se mantendría en la directiva son el diputado José Carlos Meza, Tomás Bengolea y la consejera regional Romina Cifuentes en las vicepresidencias, Claudio Osorio como tesorero y Squella como timonel.

    Más sobre:Ruth HurtadoJosé Antonio KastLa Tercera PMPartido Republicano

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