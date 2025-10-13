En medio de reclamos oficialistas: Jara reajusta su campaña, saca voceros y asume mayor protagonismo en la milla final

Santiago 18 de agosto 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica​ del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, da a conocer el documento con los lineamientos programaticos, denominado Un Chile que Cumple, que ingresa durante este lunes al Servicio Electoral de Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile

A 34 días de las elecciones presidenciales, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), determinó realizar un ajuste de su campaña con miras a evitar las tensiones con los partidos de la coalición que la acompañan y los dardos de la oposición.

En ese marco, su equipo anunció un nuevo diseño comunicacional que dejó fuera del equipo de vocerías a los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans y a la exminista de la Mujer, Laura Albornoz, quien ha sido cuestionada sistemáticamente por el Partido Republicano por su rol como miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

A través de una declaración pública el comando informó que las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda.

El diseño contempla que en esta etapa de la campaña a La Moneda, Jara asuma una mayor figuración y encabece un despliegue amplio en los medios.

La decisión fue informada este domingo a los representantes de los partidos en la habitual reunión que sostienen con el jefe estratégico del comando, Darío Quiroga; el jefe de gabinete de Jara; Jorge Millaquén, y el encargado operativo de la campaña, Javier Albornoz (PC).

El plan original del comando era estrenar el nuevo diseño este lunes a primera hora. Con una escenografía especial, Jara se iba a encargar personalmente de la vocería del comando en la plazoleta que está frente a su centro de operaciones, en Londres 76.

Pero la agenda de la candidata lo impidió, lo que obligó a la diputada Yeomans a hacer su última intervención como portavoz de la campaña oficialista. La acompañó el economista Nicolás Bohme (PC), quien tuvo que reemplazar a Lagos Weber que se debió ausentar para presidir el Senado.

La molestia de los partidos

Aunque en el equipo de la candidata refuerzan que el cambio de estrategia y el ajuste de los voceros estaba planificado y busca darle mayor protagonismo a Jara, lo cierto es que los partidos habían expresado reparos porque Geomans y Tomás Hirsch son candidatos al Parlamento y tenían una vitrina en el comando que les daba ventaja frente a sus compañeros de lista.

Yeomans, diputada del FA, busca su reelección en el distrito 13, donde también compiten Lorena Pizarro (PC), Cristóbal Barra (PPD), Daniel Melo (PS), Elizabeth Zúñiga (PR) y Renata Vásquez (DC).

Hirsch, presidente de Acción Humanista, en tanto, compite en el distrito 11 con la exconvencional Constanza Schönhaut y la exconcejala Isidora Alcalde.

La incomodidad por el rol de Hirsch en el comando fue abordada hace unos días por la presidenta del FA, Constanza Martínez, quien le transmitió en privado a Quiroga que el parlamentario es representante de uno de los partidos que desoyó el llamado del Presidente Gabriel Boric de competir en una sola lista parlamentaria.

El diputado no escondió su incomodidad con el anuncio y, desde el Congreso, expuso este lunes que “hemos visto hace algunos días, o semanas ya, algunas declaraciones de la presidenta de un partido (Martínez) que uno entiende aliado, hablando de que acá hay espacios que no deberán estar para otros partidos. Creo que no es la forma en que hay que trabajar”.

Albornoz

Caso aparte es el de Laura Albornoz. La exministra de la Mujer llegó al comando de Jara en las primarias, luego de tratativas con Claudia Pascual. Sin embargo, su tono y estilo generaron ruido inmediatamente en el sector.

A eso se sumó su rol como integrante del directorio de ENAP, lo que fue cuestionado por la oposición al punto de que sus viajes al extranjero por la entidad del petróleo fueron llevados a la Contraloría por el Partido Republicano.

Las críticas implicaron constantes flancos para la candidatura de Jara y algo inédito: que los otros voceros deban estar respondiendo por las polémicas en las que se vio envuelta una de las integrantes del equipo destinado a entregar las buenas noticias de la campaña.

Hasta la semana pasada Jara respaldó públicamente a la exministra. Sin embargo, fuentes del comando aseguran que con el pasar de los días hubo consenso de que su permanencia en un rol protagónico y de alta exposición eara insostenible.

“La idea es evitar todo tipo de flancos en esta etapa de la campaña”, dice un miembro del equipo que asegura que Albornoz estuvo de acuerdo con la determinación adoptada y seguirá trabajando en la candidatura de Jara desde un rol más técnico.