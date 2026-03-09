SUSCRÍBETE
    Política

    Entre la ceremonia y el almuerzo oficial: las gestiones para concretar una cita entre Kast y Lula

    El mandatario brasileño llegará a Chile la noche previa al cambio de mando y regresará a su país poco después de la ceremonia en el Congreso. En el entorno del presidente electo confían en que ambos puedan sostener una breve bilateral en Valparaíso, donde Kast busca abordar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y temas de inversión.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas

    La agenda internacional del cambio de mando del próximo 11 de marzo sigue ajustándose contra reloj. Entre los encuentros que el entorno del presidente electo, José Antonio Kast, intenta concretar está una conversación con el mandatario brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien finalmente confirmó su asistencia a la ceremonia en el Congreso en Valparaíso.

    La posibilidad de ese encuentro comenzó a gestarse semanas atrás. En medio de las dudas iniciales sobre la presencia de Lula en Chile, Kast había reiterado la invitación tanto al líder brasileño como a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con un objetivo claro: conversar sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, la cual es respaldada por Chile, México y Brasil.

    A diferencia de Sheinbaum, el líder brasileño sí confirmó su participación. Sin embargo, su agenda será estrecha. Según quienes participan de la organización del cambio de mando, Lula llegará a Chile cerca de las 20.00 horas del 10 de marzo y que regresará a Brasil poco después de concluida la ceremonia del día siguiente. En principio, su participación se limitará a las actividades oficiales que se desarrollarán en Valparaíso.

    En ese contexto, la eventual bilateral con Kast todavía se encuentra en evaluación. De acuerdo a las mismas versiones, el presidente electo chileno ha manifestado directamente su interés en conversar con Lula, particularmente para abordar el escenario internacional en torno a Bachelet, por lo que estiman que existe espacio para que el encuentro se concrete.

    En el entorno de Kast transmiten una expectativa similar. Con los tiempos acotados, el escenario más probable para la reunión sería en algún momento del almuerzo que el nuevo mandatario ofrecerá a los dignatarios extranjeros en Cerro Castillo tras asumir el cargo en el Congreso Nacional.

    Más allá del tema vinculado a Naciones Unidas -respecto del cual debe tomar una definición cuando asuma-, en el equipo del futuro mandatario también ven la eventual conversación como una oportunidad para abordar materias económicas, en particular inversión y comercio bilateral.

    Ambos líderes ya tuvieron un primer intercambio meses atrás, cuando coincidieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La reunión, que inicialmente estaba pensada como un saludo protocolar, terminó extendiéndose más de lo previsto y fue descrita por quienes conocieron de la conversación como directa y fluida.

    En paralelo, la prensa brasileña ha señalado que a la ceremonia también asistirá el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. El parlamentario se encuentra actualmente en carrera para las elecciones presidenciales que Brasil celebrará a fines de este año, en un escenario que, según los últimos sondeos en ese país, lo sitúan en un empate técnico con Lula.

