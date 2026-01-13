Equipo de Kast desdramatiza negativa de Jerí al corredor humanitario: “No hay ningún fracaso”

A las 09.00 horas de la mañana de este martes, el presidente electo, José Antonio Kast, partió con su agenda.

En ese horario recibió en su oficina a representantes de pymes. Dos horas después hizo lo mismo con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar.

Foto: Prensa de José Antonio Kast

Finalizada esa cita, las miradas se trasladaron a la vocera de Kast, Mara Sedini, quien pasado el medio día entregó un punto de prensa.

El tema que se tomó gran parte de la vocería fue el portazo del gobierno de Perú, encabezado por José Jerí, a la implementación de un corredor humanitario para hacer frente a la crisis migratoria, iniciativa promovida con fuerza por José Antonio Kast.

Así las cosas, frente al descarte de Jerí a esta medida, Sedini respondió: “El presidente electo ha sido claro que la migración irregular es una prioridad para su gobierno. Se han generado distintas medidas, muchas de ellas que se van a implementar en los primeros días y otras en los próximos cuatro años con el objetivo de volver a regularizar y encaminar a Chile en lo que tiene que ver con la migración clara, regular y al mismo tiempo la relación entre los países que también han sido golpeados por esta ola migratoria”.

“Están cambiando los escenarios también en distintos países, eso también propone desafíos de distintas conversaciones. Las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda , seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares, pero a partir de las próximas semanas, también de los próximos meses, se van a profundizar relaciones con los distintos mandatarios, se van a llevar propuestas y se seguirá conversando respecto a esta prioridad”, aseguró.

En ese sentido, complementó su discurso señalando que “el corredor humanitario es una de las propuestas que se plantean a los distintos países, que queda mucho por seguir conversando y estamos seguros que vamos a llegar a puerto con la gran mayoría de los países que están sufriendo con la crisis migratoria y que están buscando soluciones no solo en sus países, sino que también apoyo con las distintas naciones”.

Asimismo, aseguró: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma, las distintas conversaciones con los mandatarios de otros países, tanto telefónicas como presenciales, han demostrado la capacidad del presidente electo José Antonio Kast de poder conversar, llegar a acuerdos y adelantar una agenda antes del 11 de marzo”.