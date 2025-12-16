SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Es bullying”: diputada Consuelo Veloso acusa ante la Cámara hostigamiento y acoso de su par Miguel Ángel Becker

    La diputada afirmó que llevará la situación a la comisión de ética, incluso no descartó “en ningún caso ejercer alguna acción personal”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Una grave acusación realizó en la Sala de la Cámara de Diputados la diputada Consuelo Veloso (Ind), quien expuso que su colega, el diputado de Renovación Nacional Miguel Ángel Becker, la estaría hostigando y acosando desde hace varios años en los pasillos del Congreso.

    En plena sesión de la Cámara de Diputados, la parlamentaria pidió la palabra y en puntos del reglamento denunció “públicamente y con harta impotencia la diputado Miguel Ángel Becker”. “Me ha acosado durante todo el periodo, donde me encuentra en los pasillos me dice estupideces”, sostuvo.

    La diputada expuso que tiene “31 años, el hombre tiene cerca de 70, no sé qué edad tiene, pero me parece de una violencia enorme. No tengo ningún problema en que se me quiebre la voz porque es bastante lamentable”, aseveró.

    Veloso aseguró que dentro del Congreso ha tenido “diferencias infinitas” con varios colegios, pero destacó que “la agresión personal y el acoso es otra cosa”.

    La diputada afirmó que llevará la situación a la comisión de ética, incluso no descartó “en ningún caso incluso ejercer alguna acción personal”.

    “Es bullying, yo creo que es el término más adecuado”

    En un punto de prensa posterior, la parlamentaria contó el origen de los roces con Becker. Veloso dijo que en 2022 formó parte de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, fue allí donde se presentó un debate sobre “el proyecto de ley que incorpora cuotas de mujeres en los directorios”, según expuso.

    La parlamentaria señaló que Becker estaba reemplazando a una diputada en una sesión, y que si bien la instancia se desarrolló “sin mayor sobresalto”, una vez que terminó, se habría encontrado con el diputado en un pasillo del Congreso

    “Se me acercaba de una manera muy violenta, invasiva, para decirme cosas: ‘aquí estamos los machistas, aquí estamos los que somos de las cavernas ¿o no?’, arrinconando", contó.

    En ese sentido, indicó: “Desde que discutimos ese proyecto en la Comisión de Mujeres no ha dejado de hostigarme en los pasillos, es una cuestión enfermiza, y hoy por hoy, cada vez que hablo me hace un gesto a propósito de todo lo que ocurrió recientemente, y se burla de una experiencia profundamente traumática para mí, para poder humillarme. Si el objeto es humillarme“, sostuvo.

    Veloso aseguró que esa “es una conducta habitual del diputado”, incluso acusó que al menos cinco “parlamentarios de distintas bancadas han sido hostigados por él de manera permanente”.

    “Es complejo calificar el tipo de hostigamiento que él lleva adelante, lo que sí puedo decir es que es muy violento e invasivo. Es bullying, yo creo que es el término más adecuado”, sostuvo, afirmando que parlamentarios hombres y mujeres habrían sido víctimas de Becker.

    Veloso acusó que el diputado “está acostumbrado a hacer lo que quiera, lo ha hecho cuatro años. Una cosa es la discusión política que es legítima y que es necesaria (…) y otra cosa es el hostigamiento en los pasillos".

    “Y por eso voy a evaluar todas las acciones que sean necesarias para que este hombre sepa que no puede andar por la vida poniéndole la pata encima como un verdadero patrón de fundo, porque aquí no estamos en su fundo en Temuco“, aseveró.

    La diputada dijo llevar “años aguantando que me agreda, este es mi cuarto año, y no habiendo él modificado su conducta de ninguna forma, yo no tengo porqué seguir aguantando esta humillación”, aseveró.

    Más sobre:Consuelo VelosoMiguel Ángel BeckerDiputadoDiputadaAcosoHostigamiento

    Portada del dia

