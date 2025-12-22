SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Es un protocolo que es público”: Elizalde responde a parlamentarios que dicen no conocer norma de “amarres”

    El ministro reiteró que la política es para “proteger la carrera de funcionario” y que en el caso de quienes desempeñan cargo de confianza “se van el 11 de marzo”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Foto: Aton Chile

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a los dichos de la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien señaló que no le habían enviado nada sobre la política de despidos de trabajadores públicos que presentó el gobierno y la cual ha sido denominada por la oposición como una norma de “amarres”.

    La parlamentaria aseguró esta mañana en radio Universo que: “Yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo. Entonces, la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido. No está la norma redactada, no la hemos visto. Por lo tanto, aquí hay un protocolo que tampoco nos han mandado”.

    Ante ello, Elizalde, al ser consultado por las declaraciones, aseveró que “es un protocolo que es público”. “El gobierno siempre ha promovido el diálogo con las asociaciones de funcionarios. Eso forma parte de nuestra conducta. Y en todas las áreas hemos promovido también el diálogo contrapartido”, añadió.

    “Cuando se han propuesto determinadas reformas, se ha dialogado con representantes de los trabajadores y también con representantes de los empleadores, de los empresarios”, indicó el secretario de Estado.

    En esa línea, el ministro del Interior señaló que “sólo quiero recordar que ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido. Tanto así que se ha armado esta controversia”.

    Asimismo, Elizalde reiteró que la norma es para “proteger la carrera de funcionario” y que en el caso de quienes desempeñan cargo de confianza “se van el 11 de marzo”.

    “Aquellas personas que participaron y se incorporaron en la tarea del Estado por adherir al proyecto programático del presidente Boric, y que desempeñan funciones de confianza, solo van a trabajar hasta el 11 de marzo”, explicó.

    Añadiendo que “la cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores, y que desempeñan funciones permanentes del Estado”.

