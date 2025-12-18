Escalona advierte que “los primeros meses” del gobierno de Kast “van a ser un hervidero”

Cada vez queda menos para que el gobierno de Gabriel Boric llegue a su fin y comience el periodo de la actual oposición, de la mano de José Antonio Kast. En ese sentido, en la izquierda se preparan para enfrentar la política desde otra vereda.

Entre los análisis, varios personeros del oficialismo han coincidido en que la tarea para Kast no será fácil, más aún considerando el amplio abanico de derechas, que aún no se sabe si formarán parte del gabinete.

En ese escenario, en diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el secretario general del Partido socialista (PS) Camilo Escalona, aseguró que, desde su punto de vista, “los primeros meses del gobierno van a ser un hervidero en la casa de gobierno, y son muy difíciles de manejar, sobre todo cuando las alianzas son heterogéneas”.

En esa línea, señaló que “Demócratas y Amarillos no tienen tanto peso. Yo creo que eso es como una cuestión artificial y no son el eje del gobierno”.

“El eje del gobierno son republicanos, socialcristianos, y naturalmente los libertarios van a querer tener un protagonismo significativo importante”, sostuvo.

Escalona señaló que “los sectores de derecha ultraconservadora que habrá en el gobierno han apoyado a Kast con la expectativa de pasar ellos a tener un protagonismo directo en el gobierno”.

En ese sentido, planteó que “si el Presidente electo no le da satisfacción a estas demandas, que yo creo que son excesivas o desproporcionadas, va a haber una dificultad”.

“Así que repito lo que dije, por el afán de protagonismo de los diferentes actores, La Moneda va a ser un hervidero cuando se instale en ella, a partir del 11 de marzo, el actual Presidente electo y pase a ser el presidente en función”, aseveró.

“La motosierra empaña el discurso”

Escalona se refirió a las primeras acciones de Kast, quien tras ser electo viajó hasta Argentina para reunirse con el Presidente de ese país, Javier Milei.

Para el secretario del PS este encuentro fue bueno, sin embargo, acusó que se habría visto “empañado” por el video que grabaron ambas autoridades con una motosierra.

Escalona, acusó que esa imagen “expresa políticamente la voluntad de cercenar los derechos sociales, de recortar los presupuestos del área social, de achicar, de disminuir drásticamente la participación de los sectores populares en la distribución del producto nacional”.

“Yo creo que se dejó arrastrar por un entusiasmo malentendido. La motosierra, naturalmente, que es una señal que a las fuerzas populares de izquierda en Chile las aleja de un entendimiento con Kast. Creo que se equivocó rotundamente con eso”, sostuvo.

No obstante, destacó que el republicano “ ha tenido cautela e iniciativas que no son malas, la propia visita Argentina, a pesar de que tuvo un porcentaje importante de improvisación, creo que si él tiene una buena relación con el Presidente de Argentina es bueno que la desarrolle, para el beneficio de los dos países".

Eso sí, acusó que “la foto de la motosierra empaña todo eso”.

