“Esta retroexcavadora no va a fracasar, va a construir soberanía”: Kast por inicio de trabajos en la frontera

En el marco de su gira por el norte del país, el Presidente José Antonio Kast visitó el complejo fronterizo Chacalluta en Arica.

Allá, en compañía de sus ministros de Interior, Obras Públicas, Seguridad y Defensa Nacional, inspeccionó los trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el Ejército con el fin de de combatir el ingreso irregular de inmigrantes.

Desde allá el Mandatario entregó declaraciones a los presentes, en las cuales explicó que esto no se trata solo de una zanja, sino de un sistema integral. Además, agradeció al Ejército por haber acogido con rapidez el decreto firmado el primer día del gobierno.

“Estar aquí, en el paso fronterizo de Chacalluta viendo cómo nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, trabaja por Chile, nos llena de orgullo”, valoró.

“Hace unos años atrás, se habló de retroexcavadora para oponerse a un modelo económico. Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para oponernos a un modelo económico, a ideas. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano, ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal”, continuó.

En esa línea, afirmó: “Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos”.

“ La retroexcavadora sí va a construir soberanía. Lo planteamos en la campaña, y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180 mil personas a Chile, que entraron por la ventana, y esta es la ventana que estaba abierta, y la estamos cerrando”, agregó.

Foto: Presidencia

Dicho eso, aseguró que el “Plan Escudo Fronterizo” no se trata solo de una zanja, sino de un sistema. “Si ustedes miran hacia arriba, van a haber puestos de observación, si ustedes miran hacia el mar, van a haber puestos de observación”, señaló.

“Hay un sistema también que se va a ir perfeccionando y que también viene desarrollando el Ejército con el trabajo anterior, porque aquí también hay que reconocer que se fue avanzando, no a la velocidad que estimábamos, porque esto podría haber sido complementado mucho antes, pero esto son barreras físicas, tecnológicas, humanas”, añadió.

“La zanja sola no sirve, y hemos visto como el crimen organizado tiene los medios para cubrirla y cruzar igual los vehículos de contrabando. Esto requiere una presencia permanente a futuro de las policías, hoy día con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero esto es un sistema integral que requiere también la conversación a nivel internacional, el trabajo con otras naciones. Este es solo el comienzo”, remató el Presidente.