“Esto no cambia nada”: Etcheverry respalda prescindencia de Marcel luego que Tohá revelara que son pareja

La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, defendió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego que la oposición emanara críticas en su contra, aludiendo a la prescindencia que debería tener. Todo esto, luego que la exministra del Interior y actual abanderada del PPD, PS, PL y PR, Carolina Tohá, reconociera a La Tercera que “desde hace un tiempo” es pareja de Marcel.

“Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, sostuvo la candidata. En ese contexto, Etcheverry fue consultada respecto al principio de prescindencia que debiesen tener los personeros de gobierno ante las elecciones presidenciales que se desarrollarán en noviembre.

Al respecto, la vocera (s) destacó que, al igual que en ocasiones anteriores, “se está trabajando en un instructivo", el que " debe estar listo en los próximos días" , sostuvo.

En ese sentido, afirmó: “Los ministros y ministras, las autoridades de gobierno, entendemos lo que es presidencia y actuamos de esa manera , y eso es lo que nos exige el Presidente permanentemente".

Respecto al ministro Marcel, precisó que “él es particularmente prudente, siempre en sus vocerías, en sus opiniones. Es además una persona que tiene una trayectoria de muchísimos años en esta materia, y donde su conocimiento en materia económica es algo que sin duda ayuda muchísimo a la discusión pública".

Con ello, Etcheverry dijo no tener “absolutamente ninguna duda (…) no tenemos ni una duda de que va a seguir actuando con la misma presidencia, esto no cambia nada“, resaltó.

Además, destacó que el instructivo de prescindencia en que está trabajando el gobierno “es una herramienta más que permite orientar el actuar“.

“Pero las autoridades de gobierno tenemos muy claro cuáles son esas reglas de presidencia. Y el específico de las relaciones personales que están en la esfera de la intimidad de los distintos actores de gobierno, es un elemento que no incide en la construcción de este instructivo", indicó.