Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

A pesar de que la mesa directiva de la Cámara, que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI), lleva solo una semana, la idea de presentar una censura (una solicitud de destitución) ya están rondando en las bancadas de oposición.

La apuesta, sin embargo, no busca castigar a Alessandri ni a la segunda vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón (RN), sino tomar represalias con el diputado Felipe Camaño (indep. DC), que se descolgó de la oposición y se plegó al pacto de la derecha.

A cambio, Camaño consiguió ser elegido primer vicepresidente de la Cámara.

La idea de la censura a la mesa -lo que implicaría la remoción por igual de Alessandri, Camaño, y Ossandón- pasaría por renegociar con el mismo oficialismo para volver a elegir a los mismos integrantes, salvo al independiente DC, a modo de castigo.

“Estoy dispuesto a votar por el diputado que propongan los republicanos en reemplazo de Camaño”, aseguró el diputado Jaime Araya (indep. DC), quien garantizó que igualmente , mediante esa fórmula, reelegirían a Alessandri para la presidencia y a Ossandón a la segunda vicepresidencia.

El mismo Araya tuvo un tenso cruce con Camaño ayer en la sala. “Le dije que en lo humano no había ningún problema, pero en lo político, lo que hizo, no correspondía”, comentó.

Camaño junto al diputado Jaime Mulet (Frevs) fueron decisivos el 11 de marzo, en la elección de Alessandri en la Cámara, lo que le permitió al gobierno tomar el control de esta rama del Congreso.

Las repercusiones de esa derrota recién se están notando, ya que la oposición quedó en desventaja en la integración de comisiones legislativas -cuya composición es propuesta por el presidente de la Cámara-, que incluso son más incidentes en el manejo de los proyectos de ley.

Otro de los coletazos de la distribución de asientos en comisiones fue la situación desmejorada en la que quedó el Frente Amplio, que a pesar de contar con 17 diputados (la tercera bancada más grande de la Cámara), quedaron con solo un cupo en las instancias más estratégicas como Hacienda, Constitución, Gobierno, Trabajo, Salud y Educación. Ello se tradujo en tensiones internas en el frenteamplismo, que aún no digiere completamente el fraccionamiento heredado del proceso de fusión de tres partidos (RD, Convergencia y Comunes) por el que pasaron el año pasado.

El principal embudo para el Frente Amplio se produjo en la Comisión de Constitución, debido a que había un grupo importante de legisladores nuevos y abogados que aspiraban a integrar esa instancia, entre ellos el académico y exconstituyente, Jaime Bassa. Sin embargo, la decisión salomónica, que igualmente dejó decepciones, fue darle preferencia a las dos diputadas que habían sido parte de Constitución, Lorena Fries y Javiera Morales, ambas también juristas con experiencia académica. De acuerdo a la resolución interna, Fries asumirá dos años en esa comisión y Morales -quien hoy está en tratamiento médico- tendría los otros dos años del período.

Otro efecto sensible se produjo en el PS, que si bien logró asientos en comisiones como Constitución y Seguridad, fue marginado de Hacienda. La decisión de la derecha tenía nombre y apellido, evitar a toda costa que llegara el diputado Daniel Manouchehri (PS) a esa instancia que es la encargada de revisar todo proyecto económico, tributario o que implique gasto fiscal.

La exclusión de los socialistas en esa instancia fracturó su histórica relación con el PPD, que a pesar de ser una bancada más pequeña sí logró un puesto en Hacienda. Soterradamente el PPD negoció con la derecha para tener una mejor representación. Prueba de ello, los diputados del PPD y también de la DC votaron a favor de la propuesta de Alessandri para integrar comisiones y quedaron con chances, incluso, de presidir la Cámara a partir del próximo año.