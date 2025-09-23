SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Evelyn Matthei: “No quiero un país polarizado, porque eso nos envenena a todos”

Durante un conversatorio organizado por La Tercera y la UDD, la candidata presidencial además sostuvo que no comparte "la doctrina Tohá"; que está a favor de levantar el secreto bancario; que el actual gobierno dejará más deudas de las que dicen las cifras oficiales; entre otras definiciones.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, fue la primera invitada a un ciclo de conversatorios con los aspirantes a La Moneda, que organiza La Tercera y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), donde la exministra dio conocer sus propuestas, prioridades y visión de país.

Así la exalcaldesa inició su exposición preguntándose: ¿De qué se trata esta elección presidencial? Matthei respondió: “De lo que se trata es de qué tipo de Chile queremos construir (…) Yo quiero señalar que nosotros necesitamos un sueño país”.

De esta manera, dio a conocer sus principales propuestas para un eventual gobierno. “Mis sueños están resumidos en estas palabras: seguridad, progreso, prosperidad, mayor equidad, respetar la diversidad e inclusión”.

Asimismo, marcó una postura frente a una eventual administración: “Yo tengo una diferencia con otras posiciones. Yo creo muy fuertemente en la conversación entre gente que está en distintos partidos. Y lo he hecho siempre, desde que yo era de oposición, después cuando fui ministra”.

En esa línea, añadió “nosotros creemos que este Chile lo podemos y debemos tratar de construir entre todos. No unos contra otros y los otros contra los unos, donde uno hace una serie de cosas y este lo único que hace es criticar y después estos llegan al gobierno y entonces estos desarman todo lo que hicieron los otros. Así no avanzamos”.

No a la doctrina Tohá y sí al fin del secreto bancario

Tras su exposición vinieron preguntas a la candidata. Una de ellas era si le acomodaba la denominada doctrina (Carolina) Tohá: autoridad formalizada, autoridad fuera de su cargo.

Depende. Yo, por ejemplo, en el caso del general director de Carabineros, no lo hubiera aplicado. En el caso de Monsalve, absolutamente sí. Básicamente, en Carabineros, porque uno veía que se había acusado a mucha gente en forma política, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por distinta gente y que la mayoría de esos juicios salían absueltos, los carabineros. Por eso que en ese caso yo no lo hubiera aplicado. Entonces, me complica tener una doctrina permanente. Creo que son casos distintos”.

Por otra parte, fue consultada sobre ¿cuál será la primera señal para enfrentar la delincuencia si llega al gobierno? “La primera señal es cuidar la frontera, y yo el 11 de marzo en la noche voy a estar en el norte, claramente, porque yo creo que esa es la principal inseguridad que tienen hoy día los chilenos. Están hasta la corona de la inmigración ilegal”.

También, fue consultada sobre el levantamiento del secreto bancario y ¿cuál es la estrategia que debería tener el país para perseguir la ruta del dinero?

“Lo primero es que estamos todos a favor de levantar el secreto bancario, todos. La diferencia es que hay algunos que quieren que lo haga el jefe del Servicio de Impuestos Internos directamente, y otros que nosotros pedimos que ese jefe tiene que decirle a algún juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué es lo que sospecha, al menos, y que el juez le diga sí”.

Además, se le consultó sobre los dichos de Eduardo Artés quien sostuvo que en un eventual gobierno de José Antonio Kast no habría paz social.

“El tema de la paz social no es un problema político. Es cierto que la izquierda lo usa bastante mejor que la derecha el malestar social, pero hay un malestar social que existe y que tenemos que abordar, porque esa rabia es normal que ocurra. Porque las diferencias no son aceptables. Entonces, por eso que a nosotros nos hace tanta urgencia, por ejemplo, enfrentar el cáncer”, sostuvo.

Asimismo, se le preguntó sobre qué sería inaceptable en la Ley de Presupuestos que se discute ahora y que amarrará al próximo gobierno.

“Mire, para mí lo más inaceptable es que hay muchas deudas del Gobierno que no se han reconocido”, inició Matthei.

“Lo más inaceptable es que se ha mentido con las cifras de una manera que no ocurría en Chile hace mucho tiempo. Lo que pasa es que con la Ley de Presupuestos al final sí va a haber todo un lío y qué sé yo. Pero nosotros vamos a tener que llegar a alterar todo eso de nuevo en marzo”, añadió.

“Muchas de esas cosas se pueden corregir el próximo año. Lo que no se va a poder corregir y que va a ser muy complicado es que cuando lleguemos nos vamos a encontrar que había muchas más deudas de las que están, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Ministerio de Obras Públicas están chuteando pagos para el próximo año. Que en Salud se están chuteando pagos para el próximo año. Que son deudas clarísimas que van a quedar heredadas pero que no están documentadas. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con una situación fiscal mucho peor aún de lo que dicen las cifras oficiales”, subrayó.

Palabras al cierre

Finalmente, la candidata contestó algunas preguntas de estudiantes, por ejemplo, cómo planteaba ejercer un liderazgo firme y la moderación necesaria para gobernar.

“Bueno, yo me niego a avanzar a una sociedad polarizada, no hay nada que le pueda hacer peor a un país y por eso es que hemos armado este conglomerado Chile Grande y Unido, donde hay gente que tuvo posiciones muy distintas respecto de los hechos del pasado, pero que tiene una visión común optimista respecto del futuro y eso estamos con Amarillos, estamos con Demócratas, etcétera”, sostuvo.

“No quiero un país polarizado porque al final eso nos envenena, envenena a todos. He visto, por ejemplo, gente que vota en contra de un proyecto de ley porque hubo un detalle que no le gustó”, añadió.

En sus palabras al cierre, Matthei señaló que “Yo tengo un optimismo respecto al futuro de Chile que es increíble. Pero sí, eso requiere una política super seria”.

Durante mucho tiempo nos hemos ido por la frivolidad, propuestas que no se pueden hacer, poner gente que no sabe gestionar. Básicamente capturar el Estado para beneficio de los que están gobernando en el turno. Un escándalo tras otro, escándalo de financiamiento político, escándalo de robo, escándalo de las fundaciones, escándalo en carabineros, escándalo en el ejército, escándalo en la iglesia”, añadió.

En esa línea, manifestó que: “La confianza, eso es lo que más tenemos que construir en Chile. Y eso empieza desde el niño básico, pero tiene que ver, por ejemplo, con las 25 mil personas que salieron con licencia falsa, tiene que ver con los que se suben al Metro y no pagan, pudiendo hacerlo, tiene que ver con cómo nos comportamos en el día a día todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que volver a edificar en Chile, porque con un poco de confianza, con un poco de buena política, con un poco de buena ejecución, Chile va a ser nuevamente lejos el mejor país de toda Latinoamérica”.

Más sobre:EleccionesPresidencialesEvelyn MattheiLa TerceraUDD

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Boric nomina a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN

Mulet pide citar a ejecutivos de Metro por fallas técnicas en servicio: empresa se defiende y afirma que “han disminuido notablemente”

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

4.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico
Chile

Suspenden al director del Servicio de Salud de Concepción en medio de investigación por vínculos con red de narcotráfico

Es el primero de Chile: Parque Nacional Cerro Castillo ingresa a lista verde de áreas protegidas del mundo

La reservada reunión de Boric y Bachelet en Nueva York antes del discurso en la ONU

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos
Negocios

Trump da “completo y total respaldo” a Javier Milei mientras el riesgo país de Argentina perfora los 1.000 puntos

Eli Lilly anuncia millonaria inversión para avanzar con la masificación de su píldora para bajar de peso

Liderar la IA con mirada estratégica e impacto

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la revancha de la U ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Pablo Lemoine anticipa la revancha de los Cóndores contra Samoa a estadio lleno: “La gente va a jugar un papel importante”

Celulares ‘requisados’, medición de pliegues y masa muscular: el plan de Córdova para mantener en línea a la Roja Sub 20

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial
Cultura y entretención

¿Cómo definir la literatura de Ramón Díaz Eterovic? Una crónica del Chile profundo más allá del género policial

Los cantantes chilenos que abrirán los cuatro conciertos de Silvio Rodríguez en Santiago

De Massive Attack a Dua Lipa: cómo la crisis en Gaza movilizó al mundo de la música

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas
Mundo

Gaza, Ucrania y multilateralismo: Trump dispara contra todos en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas

Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

Familiares de los rehenes amenazan con “seguir a Netanyahu” hasta la Asamblea General de la ONU

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
Paula

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint