Exembajador Fernández y sanción de EE.UU. a funcionarios de gobierno: “Estábamos advertidos y nos metimos en un campo muy complicado”

El exembajador Samuel Fernández advirtió este lunes que el escenario al que se enfrenta Chile luego de que Estados Unidos revocara las visas del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, es muy “complicado” y “pantanoso”.

Fue el pasado viernes que, mediante una declaración pública, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acusó a los tres funcionarios del gobierno chileno de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. Esto, en alusión al proyecto de cable submarino que pretende instalar en el Valparaíso China Mobile, que uniría directamente a Sudamérica con Hong Kong.

Se espera que e a las 15.00 horas de este lunes el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refiera a lo ocurrido en una conferencia de prensa.

El exembajador Samuel Fernández.

En conversación con radio Agricultura, quien fuera representante permanente de Chile ante la Unesco, así como embajador y concurrente en países de Medio Oriente entre 1998 y 2007, aseveró que al estar Chile en medio de los intereses de dos grandes potencias como Estados Unidos y China, “por cierto no podíamos salir sin ninguna consecuencia”.

“Hay que tomar en consideración, algo que no hemos visto demasiado, pero que hay que leerlo con cuidado: las razones del Departamento de Estado, del propio Marco Rubio. Dijeron (que el gobierno) estaba advertido desde hace bastante tiempo, comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones, y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio. Es muy serio. O sea, verdaderamente estábamos advertidos y nos metimos en un campo que es muy complicado".

El académico de la Universidad Central, además, sostuvo que la intención de Chile de mantener el equilibrio con ambos países, enfrentados por una guerra comercial, “no ha resultado y está claro por la reacción norteamericana”.

Respecto del viaje que hará el presidente electo José Antonio Kast a la cumbre Shield of the America, que reunirá a varios mandatarios de la región, incluido el de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que es una oportunidad para “poder conversar y saber hasta dónde nos dejan los márgenes, hasta dónde podemos actuar sin buscar la pelea con ninguno de los dos (China y EE.UU.)”.

Con todo enfatizó que lo ocurrido es “un acto, una medida que se tomó justo golpeando a los técnicos, con o sin razón, justa o injustamente, pero es una señal. Se golpea al equipo técnico chileno, se advierte además muy claramente al equipo político que vendrá, no hay ninguna duda, y hay que ver cuáles son las dimensiones de esto. Pero entramos en un terreno muy pantanoso".