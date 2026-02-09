Exministro Andrade (PS) y gabinete de Kast: “Él está pensando en prescindir del Parlamento en su primer periodo de tiempo”

Luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, terminara de delinear su gabinete al presentar el sábado a sus subsecretarios y delegados, el expresidente del Partido Socialista y exministro Osvaldo Andrade sostuvo que este diseño da señales de cómo será su relación con el Congreso.

“Tengo una apreciación general respecto del gabinete, tanto ministerial como subsecretarios y delegados, y es que el presidente electo ha tomado la decisión de prescindir de los partidos“, señaló en primer lugar, en conversación con radio Pauta.

Kast presenta a sus subsecretarios

Junto con acotar que Kast escogió a sus colaboradores más estrechos, en desmedro de la intermediación política, y para privilegiar perfiles técnicos Andrade dijo que ello “puede ser un acierto, si finalmente le resulta, pero también es un tremendo riesgo, esencialmente porque las decisiones técnicas siempre estarán subordinadas a las decisiones políticas”.

“Es parte de la naturaleza de gobernar, y en consecuencia confiar sólo en la perspectiva técnica para la solución de problemas que son sociales, que involucran comunidades, yo creo que es una apuesta arriesgada que ha hecho el presidente electo”, precisó.

También manifestó que en vista de esos antecedentes tiene “la sensación de que él está pensando en prescindir del Parlamento en su primer periodo de tiempo, tratar de hacer las menos cosas posibles con el Parlamento, en consecuencia, correr el menor riesgo posible con sus propios adherentes y que los partidos que fueron parte de su candidatura, puedan pasar un poco la cuenta de lo que entienden ellos es una cierta desconsideración“.

Esta distancia del Congreso, a juicio de Andrade, se manifestará en “muchos decretos, muchas resoluciones administrativas”.

“Yo creo que él está genuinamente convencido, puedo estar equivocado, pero creo que está convencido que puede prescindir del Parlamento, o que lo intentará lo más posible. Él va a tener en el Parlamento la oposición natural, ciudadana, democrática, que así lo determinó la ciudadanía, el cuarenta y algo por ciento que votó por (Jeannette) Jara, pero va a tener también detractores en su propio mundo, claramente (Johannes) Kaiser tiene una agenda propia", advirtió.

También, el exsecretario de Estado mencionó que “tener una relación adecuada con el Parlamento es bien vital y para eso se necesitan los partidos”. A renglón seguido ejemplificó: “Yo me acuerdo más de alguna vez como presidente de la Cámara que pregunté si había un unanimidad para que entrara determinado subsecretario y bastaba con un parlamentario, ni siquiera dijera que no, bastaba una señal y no entraba, porque es parte del reglamento. Es un momento en que se pasan muchas cuentas, a veces muy pequeñas, pero se pasan”.