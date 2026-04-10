Exministros Etcheverry, Valle y Cataldo rechazan sin matices agresión a Lincolao y marcan diferencia con Valenzuela y figuras PC

Los exministros del gabinete del expresidente Gabriel Boric, Aisén Etcheverry (FA), Aldo Valle (Ind.) y Nicolás Cataldo (PC), los dos primeros de Ciencia y el tercero de Educación, compartieron una declaración en la que rechazan de manera categórica y sin matices la agresión que sufrió en la Universidad Austral de Valdivia la actual titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

“Como integrantes del gabinete del ex Presidente Gabriel Boric expresamos nuestra solidaridad con la ministra Ximena Lincolao por los graves hechos de que fuera víctima en el campus de la Universidad Austral”, dice el texto.

El escrito continúa: “Al mismo tiempo queremos dejar manifiesto nuestro rechazo categórico ante las acciones de amedrentamiento y agresividad que afectaron a la sra. Ministra” .

En la parte final de la declaración, los otrora secretarios de Estado apuntan que: “En nuestra condición de ex ministros y ministra de Estado consideramos que tales actuaciones vulneran un principio fundamental de tolerancia política, junto con devaluar y menoscabar la dignidad de las personas. Reivindicamos el derecho a disentir, pero con la convicción de que siempre debemos ceñirnos a los límites del respeto, la integridad física y psíquica de las personas, propios de una democracia”.

A Etcheverry, Valle y Cataldo luego se sumó a través de sus redes sociales la exministra de Salud, Ximena Aguilera, que adscribió con un “+1″.

De esta manera, los exintegrantes del equipo de Boric marcaron diferencia con el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que es una de las figuras que compartió una publicación en redes sociales para condenar la agresión a la titular de Ciencia, aunque con un matiz.

“Mal la agresión a la ministra de Ciencia, pero horrible Kast hablando que la Universidad es diálogo y él y los gremialistas le negaron al Cardenal Silva Henríquez hablar en la PUC”, escribió en su cuenta de X.

También con figuras del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC). “Es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria", solicitó ayer la jefa de la bancada de diputados PC, Daniela Serrano.

En concreto, los comunistas apuntan al proyecto de ley para combatir la violencia escolar firmado este martes por Kast. En específico a la medida que busca establecer la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior: entre los requisitos para ser beneficiario está no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.

En ese contexto, pese a la serie de muestras de apoyo a Lincolao, en el gobierno del Presidente José Antonio Kast irritaron aquellos mensajes de figuras de la oposición planteados con matices. “Hay algunas personas que dicen que respaldan, que dan su solidaridad, pero después le ponen una coma y un pero. Son unos pocos, pero incluso esos pocos, al igual que esos jóvenes que agredieron a Ximena, deberían sentir vergüenza", reclamó el Mandatario.