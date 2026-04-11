Expulsión de migrantes: Kast afirma que en cuenta pública de 2027 “vamos a terminar sorprendiéndolos con los números que van a haber”

El Presidente José Antonio Kast llegó hasta Coltauco, en la Región de O’Higgins, para participar en la primera jornada de “Presidente Presente”, una iniciativa de diálogo ciudadano.

En la instancia, realizada a solo un día de cumplirse el primer mes de gobierno, los asistentes formularon diversas preguntas que fueron respondidas por el Mandatario y otras autoridades presentes, bajo el aparente filtro de la jefa de Gestión Ciudadana de la Presidencia, Ruth Hurtado. Temas como la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, el combate al crimen organizado, y la expulsión de migrantes irregulares, marcaron la jornada.

Violencia en establecimientos educacionales

“¿Qué medidas va a tomar para que no ocurran más actos de agresión en establecimientos educacionales?”, fue la primera pregunta.

“Nosotros hoy día lo que tenemos que tomar es algunas decisiones para darle un cierto grado de orden a lo que son los establecimientos educacionales. El día siguiente del asesinato en Calama, aumentaron las denuncias exponencialmente”, contestó Kast.

A eso agregó: “Entonces, lo que hicimos es presentar el proyecto de ley ‘Escuelas Protegidas’, que ahora está en trámite, pero que creemos que es muy importante que salga rápido”.

En esa línea, repasó que con esto se busca implementar —entre otras medidas— la aplicación de ciertas sanciones para estudiantes que cometan actos de violencia: “Yo al menos soy de aquellos que creo que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, tiene que perder algunos beneficios”.

Luego recordó la agresión a la titular de Ciencia en la Universidad Austral de Valdivia. “Yo no tengo problema en que se manifiesten, pero dentro de ciertos límites de conducta; aquí se vulneraron todos”.

Siguiendo con ese tono, lanzó: “Ahí también las autoridades tienen una responsabilidad porque dicen ‘vamos a iniciar los sumarios’; bueno, pero queremos ver los resultados de los sumarios”.

Durante su intervención, Kast también destacó el alto respaldo que presenta el plan Escuelas Protegidas en sondeos de opinión, como la encuesta Cadem. Además, en materia de salud, relevó la medicina preventiva para evitar enfermedades a largo plazo. Asimismo, defendió las labores de la ministra Lincolao en alfabetización digital de adultos mayores y funcionarios del Estado.

Expulsiones: resultados para 2027

Frente a los residentes de Coltauco, Kast abordó los datos de migración y el uso de la inteligencia artificial, y además prometió resultados en materia de expulsiones para el año 2027.

Mientras hacía un resumen de las preguntas recibidas, señaló que “en Coltauco hay muchos ilegales (migrantes). Por favor que partan. Esto es transversal en muchos países, pero de nuevo, unos pocos afectan a todos. Nosotros vamos a ir planteándole a cada uno que si no parte voluntariamente y parte obligado, nunca más podrá regularizarse en Chile ni entrar ni nada”.

“Vamos a ir poniendo reglas claras, esto no es de un día para otro, pero le aseguro que en la cuenta pública, no la de este año, la del próximo año, vamos a terminar sorprendiéndolos con los números que van a haber”, prometió el jefe de Estado.

“Eso implica ir haciendo publicaciones que al principio son complejas para nosotros, porque vamos a decir ‘esta es la cantidad de migrantes regulares o los que están en proceso’. Vamos a ir publicando más información de la que se imaginan. Estamos haciendo un cruce de información gracias a la inteligencia artificial que va a terminar sorprendiéndolos, porque a medida que tengamos transparencia, todos nos vamos a aplicar a hacer mejor las cosas”, sostuvo.

Delincuencia y migración: colapso de servicios

“¿Qué medidas tomarán contra la delincuencia y también con la migración de extranjeros? Ya que todos los servicios públicos están colapsados por tanta gente extranjera”, fue otra de las consultas que recibió Kast de Carolina González, presidenta de una junta de vecinos presente en la actividad.

En su respuesta, el Mandatario apeló a su historia familiar de origen migrante. “En este tema, decir que algunos pocos destruyen la imagen de muchos. Muchas veces estigmatizamos a algunos diciendo ‘todos son malas personas’”, afirmó, junto con reconocer a los médicos extranjeros que sustentan el sistema de salud.

Así, sostuvo que, dado que Chile cuenta con mejores prestaciones sociales en la región, los inmigrantes han preferido venir al país.

“No había leyes que controlaran esto, porque teníamos una discusión más bien ideológica de si toda persona tiene derecho a migrar o si los países tienen derecho a regular la migración. Yo soy de la idea de que los países pueden regular la migración”, planteó, afirmando que en su gobierno habrá una decisión política en la materia.

Entre las medidas, mencionó la construcción de una zanja en la Macrozona Norte, el reforzamiento de los pasos fronterizos y que “hemos ido dando señales”.

“A mí me decían, partió el 11 de marzo y no se ha ido nadie, porque usted dijo que le quedaban 120 días. Se van a empezar a ir, ya se están yendo más de los que se estaban yendo (sic) y vamos a ir planteándole a las personas que es por la buena o por la mala, pero no es automático”.

En esa línea, descartó la aplicación de medidas como las de Estados Unidos respecto de la entrada y detención de migrantes. “Pero vamos a ir interviniendo tomas ilegales, no podemos intervenirlas todas, pero cuando ya comencemos con las tres primeras y se hagan operativos previos, no es que de un día para otro lleguen las fuerzas policiales y los saquen a todos. No”, dijo, poniendo como ejemplo la situación del Cerro Chuño, en Arica.

Microempresas

Otra pregunta fue: “¿Qué medidas concretas está impulsando su gobierno para apoyar a las microempresas y evitar así que se vean afectadas y tal vez lleguen a un cierre?”.

Allí, el Mandatario abordó la importancia de reforzar el empleo formal y los emprendimientos, junto con el cumplimiento de exigencias como las sanitarias. En ese contexto, se refirió al oficio de parlamentarios opositores a Contraloría por el episodio en que la primera dama, María Pía Adriasola, sirvió almuerzos en el casino de La Moneda.

“A mi señora se le olvidó usar cofia, no lo estamos negando, perdón si alguien se molestó mucho”, dijo, generando risas en el público. Luego agregó: “Son cosas que pasan y ahora hay que responder. Si nos sancionan, tenemos que pagar la multa”.

¿Autos más grandes para colectivos?

En medio de su explicación sobre medidas paliativas por el alza de los combustibles, Kast justificó la idea de utilizar vehículos más grandes en el transporte de pasajeros de taxis colectivos, como una forma de “equilibrar” capacidad y precios.

“Son emprendedores y definimos que por un período limitado démosles un bono. En el tema del pasaje, donde esté licitado, con pasajes urbanos o transporte escolar, y claro, tenemos un problema con los interurbanos y con la locomoción rural; estamos buscando por ahí, porque no podemos dar subsidios a todos, no tenemos capacidad”, explicó.

Añadió que “lo que se está haciendo es facilitarle la gestión a los colectiveros, a los taxistas, ya sea con el bono o con la renovación de vehículos, créditos especiales en el BancoEstado para transitar de bencina a electricidad”.