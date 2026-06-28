FA acusa al Gobierno de “bajarle impuestos a los súper ricos” y defiende a Grau ante acusación constitucional

“Lo único que no improvisa es en bajarle los impuestos a los súper ricos”, sentenció la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien endureció este domingo el tono contra la megarreforma del gobierno, en medio del cierre del primer Congreso Ideológico del partido. En el mismo punto de prensa, la colectividad también defendió al exministro Nicolás Grau ante la acusación constitucional que se votará este martes.

Martínez sostuvo que el congreso tuvo un carácter ideológico, pero que sus definiciones entregan lineamientos para las discusiones contingentes que deberá enfrentar el partido. Entre ellas, mencionó la reforma impulsada por el Ejecutivo.

“La megarreforma es quizás una de las medidas más elocuentes que ha tenido este Gobierno”, afirmó.

FA acusa al Gobierno de “bajarle impuestos a los súper ricos” y defiende a Grau ante acusación constitucional DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Según la dirigente, la iniciativa demuestra que “no es cierto” que al Gobierno le importara la seguridad o que su prioridad fuera levantar el crecimiento y el empleo.

“Tiene un proyecto ideológico clarísimo que nos ha dejado claro que lo único que no improvisa es en bajarle los impuestos a los súper ricos y en recortar la capacidad que tiene el Estado para poder responder a la gente”, sostuvo.

Martínez agregó que alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio ya han resentido los efectos de los recortes presupuestarios a nivel municipal, con impacto —dijo— en áreas como salud, seguridad y prestaciones locales.

Por eso, aseguró que el partido enfrentará la reforma “con mucha dureza y claridad”.

“Nuestro total rechazo desde el Frente Amplio a esta pésima reforma y a esta forma excluyente que ha tenido este Gobierno de querer avanzar a toda costa”, señaló.

FA acusa al Gobierno de “bajarle impuestos a los súper ricos” y defiende a Grau ante acusación constitucional

En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez advirtió que “el Gobierno logró pasar la idea de legislar con una diferencia mínima, no logró que nadie de la oposición votara a favor de la idea de legislar”.

Sánchez sostuvo que esa mayoría es “circunstancial”. “Creo que las mayorías en el Senado pueden cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses y eso instala una discusión distinta”, afirmó.

La senadora también cuestionó que el Ejecutivo no se haya abierto a modificar aspectos estructurales de la propuesta. “Si mantienen esa intención de no abrirse a conversar más profundamente del proyecto no van a tener resultados distintos”, sostuvo. Luego agregó: “Ese proyecto para el Gobierno sufre un riesgo muy alto”.

Frente Amplio defiende a Grau

Martínez también abordó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, cuya votación está prevista para este martes. La presidenta del FA calificó la ofensiva como una acusación “completamente carente de fundamentos” y afirmó que no se trata solo de una defensa partidaria de una exautoridad vinculada a la colectividad.

“Acá se está poniendo en riesgo, y lo han dicho cerca de 100 economistas, la preocupación de la capacidad que tenga el Ministerio de Hacienda en el futuro para, primero, poder hacer su pega y, segundo, que se cumpla la Constitución y las leyes”, sostuvo.

Martínez agregó que la acusación “le hace daño a nuestra democracia” y valoró que incluso “hay quienes, incluso dentro de la derecha, han reconocido esto”.

La dirigente dijo esperar que “el martes prime la democracia, prime la capacidad de poder hacer el trabajo del Ministerio de Hacienda y va a tener todo nuestro apoyo, por supuesto, el exministro Grau”.