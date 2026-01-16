SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Figueroa y apertura de Jara a renunciar al PC: “Esperamos tener una conversación muy descarnada”

    La secretaria general del Partido Comunista, eso sí, recalcó que será un diálogo igualmente fraterno.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bárbara Figueroa, secretaria general del PC. Foto: Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió este viernes a la apertura que mostró la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, a renuncia a la tienda liderada por Lautaro Carmona.

    Fue este jueves que la exabanderada reconoció públicamente que evalúa dejar la colectividad en la que milita desde los 14 años. Esta es la primera vez que aborda el asunto tras su derrota en las presidenciales del 14 de diciembre ante José Antonio Kast.

    Lo hizo en el marco de su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, declaró la exsecretaria de Estado.

    Luego, al ser requerida sobre si con eso se refirió a la continuidad de su militancia, respondió: “Sí, entre otras cosas, de varias en realidad: de lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país”.

    En diálogo con radio 13C, Figueroa señaló al respecto: “Yo no voy a hacer de esto un debate a través de los medios. Me parece que en el caso de nuestra compañera Jeannette Jara, su liderazgo además, dado que fue nuestra candidata presidencial del sector, trasciende lo que signifique o lo que pueda implicar el debate que tenga que hacer con su partido, con el Partido Comunista”.

    Y luego agregó: “Por lo tanto, esperamos tener una conversación como corresponde, con mucha fraternidad, tal como ella lo señaló, muy descarnada, pero con mucha fraternidad”.

    “No haremos pronunciamientos a través de los medios de comunicación de sus dichos, que por lo demás, y también en este seamos justos, no es que surjan de la nada”, apuntó.

    Renunciar a su militancia es una idea que la misma exministra del Trabajo planteó durante su cruzada electoral, como un eventual gesto de amplitud política en caso de que ganara la elección presidencial. Esto, finalmente, no ocurrió, pero se instaló la duda sobre su participación en la interna del PC y si mantendría su militancia.

    Más sobre:Bárbara FigueroaJeannette JaraPartido Comunista

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Encuentran con vida a turista polaco perdido hace casi una semana en Valle del Elqui

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Lo más leído

    1.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    2.
    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    Ambas o ninguna: RN y la UDI inician presión a Elizalde para que apure las dos reformas al sistema político

    3.
    Judith Marín, la socialcristiana que asoma para el Ministerio de la Mujer y el radical que podría llegar a Agricultura

    Judith Marín, la socialcristiana que asoma para el Ministerio de la Mujer y el radical que podría llegar a Agricultura

    4.
    Secretario general del PPD tras quiebre en el oficialismo: “Hay una serie de aprendizajes que tenemos que sacar”

    Secretario general del PPD tras quiebre en el oficialismo: “Hay una serie de aprendizajes que tenemos que sacar”

    5.
    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Labbé refuerza rechazo a decisión del PNL de no integrarse al gobierno de Kast: “Kaiser erró”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones
    Chile

    Tras crisis por cambios contractuales, Hospital El Carmen de Maipú llega a acuerdo y reanuda atenciones

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012
    Negocios

    Buena noticia para la economía: la productividad encadena dos años al alza por primera vez desde 2011–2012

    Suprema confirma decisión del TDLC sobre plan de autorregulación tarifaria de Transbank

    Más mujeres científicas

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”
    El Deportivo

    La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

    Sin Christiane Endler: la Roja femenina da a conocer su nómina para enfrentar a Estados Unidos en su primer amistoso

    La tajante respuesta de Carlos Alcaraz sobre su quiebre con Juan Carlos Ferrero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez
    Cultura y entretención

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado
    Mundo

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Condenan a 5 años de cárcel al expresidente surcoreano Yoon en el primer fallo por la ley marcial

    Rusia acusa a la OTAN de la “militarización” del Ártico y niega pretensiones sobre Groenlandia

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha