Figueroa y apertura de Jara a renunciar al PC: “Esperamos tener una conversación muy descarnada”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió este viernes a la apertura que mostró la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, a renuncia a la tienda liderada por Lautaro Carmona.

Fue este jueves que la exabanderada reconoció públicamente que evalúa dejar la colectividad en la que milita desde los 14 años. Esta es la primera vez que aborda el asunto tras su derrota en las presidenciales del 14 de diciembre ante José Antonio Kast.

Lo hizo en el marco de su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, declaró la exsecretaria de Estado.

Luego, al ser requerida sobre si con eso se refirió a la continuidad de su militancia, respondió: “Sí, entre otras cosas, de varias en realidad: de lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país”.

En diálogo con radio 13C, Figueroa señaló al respecto: “Yo no voy a hacer de esto un debate a través de los medios. Me parece que en el caso de nuestra compañera Jeannette Jara, su liderazgo además, dado que fue nuestra candidata presidencial del sector, trasciende lo que signifique o lo que pueda implicar el debate que tenga que hacer con su partido, con el Partido Comunista”.

Y luego agregó: “Por lo tanto, esperamos tener una conversación como corresponde, con mucha fraternidad, tal como ella lo señaló, muy descarnada, pero con mucha fraternidad”.

“No haremos pronunciamientos a través de los medios de comunicación de sus dichos, que por lo demás, y también en este seamos justos, no es que surjan de la nada”, apuntó.

Renunciar a su militancia es una idea que la misma exministra del Trabajo planteó durante su cruzada electoral, como un eventual gesto de amplitud política en caso de que ganara la elección presidencial. Esto, finalmente, no ocurrió, pero se instaló la duda sobre su participación en la interna del PC y si mantendría su militancia.