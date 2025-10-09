SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Tras investigar una denuncia en su contra realizada por una mujer ante la PDI en 2021, la Fiscalía solicita para Pulgar presidio efectivo y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Por los delitos de violación y abuso sexual fue formalizado el diputado Francisco Pulgar en el Juzgado de Garantía de Talca. Foto: José Robles / Aton Chile.

Para el lunes 24 de noviembre, a las 9.00, el Juzgado de Garantía de Talca fijó la audiencia de preparación de juicio oral en contra del desaforado diputado Francisco Pulgar, imputado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado de menor de 14 años.

Pulgar, actual candidato independiente a senador por la Región del Maule, fue formalizado en febrero de este año por los mencionados delitos, lo que valió estar en prisión preventiva hasta inicios de junio, cuando el tribunal sustituyó tal medida cautelar por arresto domiciliario.

El pasado viernes, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, había confirmado el fin de la investigación y la presentación de la acusación contra Pulgar, mientras que, tres días después, el desaforado parlamentario reiteró su planteamiento de que existiría una motivación política en la investigación penal en su contra.

En la ocasión, tras insistir en su inocencia, Pulgar acusó “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región, recordando los planteamientos que hizo la senadora Ximena Rincón contra el Partido Socialista (PS) por su fallida candidatura. Y luego, hizo mención a la relación del fiscal nacional, Ángel Valencia, con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, militante socialista.

Para el desaforado diputado, la Fiscalía solicita una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”, es decir, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

El caso

Francisco Pulgar -representante por el distrito 17, de la Región del Maule y quien pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC)- comenzó a ser investigado a raíz una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI.

Se trata de ilícitos que habrían tenido lugar durante 2014, en la Región del Maule, cuando la denunciante era menor de edad. El 18 de junio de 2021 la mujer presentó una querella contra el parlamentario.

Así, el 23 de octubre de 2024, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado. En fallo unánime, el tribunal de alzada estableció que existían antecedentes suficientes para hacer lugar a la formación de causa en contra del parlamentario. En diciembre de ese año, la Corte Suprema confirmó la resolución, también por unanimidad.

En febrero del presente año, Pulgar quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal acreditara, en primera instancia, su participación en los hechos imputados.

Así, se dispuso su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Cauquenes, al considerarse su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la víctima.

Sin embargo, en el mes de junio, el Juzgado de Garantía de Talca acogió una presentación de la defensa del desaforado diputado y cambió su prisión preventiva a arresto domiciliario total.

Más sobre:JudicialFrancisco Pulgarjuicio oralviolaciónabuso sexualmenordiputadodesaforado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

Despachan a ley proyecto que establece medidas para proteger salud y seguridad de recolectores de basura

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

3.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU
Chile

En visita a Uruguay: Bachelet se reúne con Orsi y discuten candidatura de la exmandataria a la ONU

Kast responde a nueva arremetida de Matthei e insiste que “las peleas en la oposición solo benefician a Jara”

Despachan a ley proyecto que establece medidas para proteger salud y seguridad de recolectores de basura

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior
Negocios

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación
El Deportivo

El insólito cambio de arqueros en Japón para intentar evitar que Francia anotara el penal que les dio la clasificación

La Roja nomina a tres jugadores de la Sub 20 luego de dos sensibles bajas

Francia aprovecha la farra de Japón y vence por la mínima para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza
Mundo

La ONU “apoyará la plena implementación” del alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes en Gaza

Milei felicita a Trump por acuerdo entre Israel y Hamas y anuncia que respaldará su candidatura al Nobel de la Paz

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?