Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Por los delitos de violación y abuso sexual fue formalizado el diputado Francisco Pulgar en el Juzgado de Garantía de Talca. Foto: José Robles / Aton Chile.

Para el lunes 24 de noviembre, a las 9.00, el Juzgado de Garantía de Talca fijó la audiencia de preparación de juicio oral en contra del desaforado diputado Francisco Pulgar, imputado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado de menor de 14 años.

Pulgar, actual candidato independiente a senador por la Región del Maule, fue formalizado en febrero de este año por los mencionados delitos, lo que valió estar en prisión preventiva hasta inicios de junio, cuando el tribunal sustituyó tal medida cautelar por arresto domiciliario.

El pasado viernes, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, había confirmado el fin de la investigación y la presentación de la acusación contra Pulgar, mientras que, tres días después, el desaforado parlamentario reiteró su planteamiento de que existiría una motivación política en la investigación penal en su contra.

En la ocasión, tras insistir en su inocencia, Pulgar acusó “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región, recordando los planteamientos que hizo la senadora Ximena Rincón contra el Partido Socialista (PS) por su fallida candidatura. Y luego, hizo mención a la relación del fiscal nacional, Ángel Valencia, con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, militante socialista.

Para el desaforado diputado, la Fiscalía solicita una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más “las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal”, es decir, la inhabilitación perpetua para “cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena”.

El caso

Francisco Pulgar -representante por el distrito 17, de la Región del Maule y quien pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC)- comenzó a ser investigado a raíz una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI.

Se trata de ilícitos que habrían tenido lugar durante 2014, en la Región del Maule, cuando la denunciante era menor de edad. El 18 de junio de 2021 la mujer presentó una querella contra el parlamentario.

Así, el 23 de octubre de 2024, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado. En fallo unánime, el tribunal de alzada estableció que existían antecedentes suficientes para hacer lugar a la formación de causa en contra del parlamentario. En diciembre de ese año, la Corte Suprema confirmó la resolución, también por unanimidad.

En febrero del presente año, Pulgar quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal acreditara, en primera instancia, su participación en los hechos imputados.

Así, se dispuso su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Cauquenes, al considerarse su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la víctima.

Sin embargo, en el mes de junio, el Juzgado de Garantía de Talca acogió una presentación de la defensa del desaforado diputado y cambió su prisión preventiva a arresto domiciliario total.