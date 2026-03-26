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    Flor Weisse, jefa de bancada UDI: “Hemos apoyado al gobierno en situaciones donde no lo ha hecho el Partido Republicano”

    La diputada aborda el complejo momento que atraviesa La Moneda, marcado por el alza de los combustibles y la caída en las encuestas. En este escenario, plantea que su partido ha respaldado, a diferencia de otros en el sector, a los ministros que están enfrentando la crisis y que están siendo cuestionados.

    Por 
    Franco Cicchetti

    En medio del impacto por el alza de los combustibles y la caída en la aprobación del gobierno de José Antonio Kast, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, pide unidad al sector para enfrentar un escenario económico complejo.

    Weisse aborda también las tensiones en el oficialismo, señalando que son diferencias que deben manejarse con prudencia y en privado para no afectar la unidad de la derecha.

    “Más que nunca necesitamos transparencia, responsabilidad fiscal y unidad para enfrentar esto”, dice.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    ¿Cree que con el alza del combustible se acabó la luna de miel del gobierno?

    Desde el primer momento el Presidente empezó a trabajar y a instruir a su gabinete para sacar adelante el país. Hoy enfrenta una situación importante por la afectación al bolsillo de los chilenos, por lo que en este momento se necesita unidad. Más que hablar de luna de miel o amargura, hay que enfrentar desafíos que no se esperaban fueran tan abruptos por los efectos de la guerra. El Presidente impulsa medidas según la situación financiera del país para afectar lo menos posible a los más vulnerables en Chile.

    ¿Ve que es reversible la caída en aprobación?

    Bueno, por supuesto que es reversible. Son momentos que afectan a todos los chilenos y era esperable que impactara en las encuestas. Es un tema muy sensible y la gente espera respuestas rápidas, pero ahí está la importancia de la confianza y credibilidad del gobierno al transparentar la situación fiscal que se recibe, que es de estrechez y no permite generar los mecanismos que muchos quisieran. Es un golpe duro, pero más que nunca necesitamos transparencia, responsabilidad fiscal y unidad para enfrentarlo.

    En medio de la crisis en el sector empezaron a atacarse entre ustedes. ¿Cuánto daño le hacen al gobierno episodios así?

    Yo no lo llamaría ataques, son opiniones que pueden ser muy distintas y que no ayudan al fortalecimiento del oficialismo. En este momento más que nunca debemos estar con mayor unidad. Si hay diferencias, hay que levantarlas en privado y conversarlas de manera dialogante para ver la mejor forma de hacer esa propuesta al Ejecutivo. Pero decir que son un quiebre o una división, no lo veo así.

    Pero Marcela Cubillos se enfrentó a Ignacio Briones, mientras que Constanza Hube lo hizo con Diego Schalper. ¿Cómo evalúa estos episodios?

    Yo no lo llamaría enfrentamientos, son diferencias de opinión que no ayudan hoy a la unidad. Quienes tienen un rol en la toma de decisiones en el gobierno tienen derecho a dar sus opiniones e incluso a hacer oposición dentro del oficialismo. Tener una opinión diferente es válido, pero es momento de morigerar y hacerlas con prudencia, buscando que en privado se puedan resolver estas diferencias.

    ¿Hay poca lealtad con Kast?

    Somos un partido, y lo digo como UDI, que estamos absolutamente comprometidos con el gobierno de José Antonio Kast. Hemos apoyado al gobierno en situaciones donde no lo ha hecho el Partido Republicano.

    ¿A qué se refiere?

    Respecto a lo que ha ocurrido con autoridades que están hoy día en el Ejecutivo. Hemos demostrado con creces que sí tenemos un espíritu absolutamente colaborativo porque estamos convencidos de que necesitamos que a este gobierno le vaya bien.

    ¿Es un problema que no tengan coalición propiamente tal?

    No, no es un problema. Creo que hoy día cada uno de los diferentes partidos que hay desde el sector que está apoyando al gobierno tiene una estructura que permite dar un respaldo o seguir colaborando. No lo veo como una debilidad.

    ¿Qué esperaría de su sector?

    Esperamos seguir contribuyendo y apoyando al gobierno con respeto, y como sector ser considerados desde el Ejecutivo. Queremos que se resuelvan los problemas de los chilenos en un contexto de guerra y situación económica crítica. Desde la derecha, debemos aportar a que sea un buen gobierno y que la banda presidencial vuelva al sector.

    Se ha cuestionado el rol de algunas vocerías y la falta de flexibilidad en el diseño. ¿Qué cosas debería mejorar el gobierno?

    Estamos a veinte y algo días de iniciado y siempre se puede mejorar, con mejores formas de comunicar y mayor empatía en cómo se transmiten las medidas. Pero sí ha habido responsabilidad del ministro de Hacienda. Hay una administración anterior que dejó una deuda superior y eso tiene que transparentarse. Se han tomado medidas difíciles, pero no caprichosas, pensando no solo en el inmediato plazo, sino en el mediano y largo plazo para evitar consecuencias como el aumento de la inflación.

    Más sobre:UDIJosé Antonio KastFlor WeiseeCombustibleDiego SchalperConstanza Hube

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