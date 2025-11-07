OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    La postulante del Frente Amplio por el distrito 11 subió un registro a sus redes sociales junto al Mandatario, lo que irritó a sectores de su partido y del resto del oficialismo.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    La publicación rápidamente comenzó a circular en los chats que reúnen a la militancia del Frente Amplio (FA). Temprano por la mañana, la exconvencional Constanza Schonhaut, candidata a diputada del partido por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Peñalolén) compartió una foto en sus redes sociales. En el registro no posó sola, lo hizo junto al Presidente Gabriel Boric.

    “Una pausa necesaria para conversar con un compañero de ruta. Orgullosa de lo avanzado en nuestro gobierno, nos preparamos para los desafíos que vienen y seguimos pa delante”, escribió como descripción de la imagen, en que ella aparece junto al Mandatario en un sillón. La reunión se concretó hace unos días, antes del viaje de Boric a Brasil, en el marco de la COP 30.

    El post impactó a la militancia, debido a que el FA tiene dos candidatas en el distrito 11: Schonhaut y la exconcejala Isidora Alcalde.

    Por lo mismo, que Boric se fotografiara con otra postulante en periodo electoral se interpretó como un respaldo a ella en particular, lo que generó sorpresa y molestia entre quienes promueven la candidatura de la exedil. E intensificó una división que existe en el partido en torno a qué carta apoyar.

    En el FA, de hecho, algunos sugieren que el gesto del Jefe de Estado debe leerse como una demostración de poder al interior del partido, en respuesta a que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (otro de los mayores liderazgos de la colectividad), quien abiertamente defiende la candidatura de Alcalde.

    Esto último a raíz de que, en la recta final del gobierno, se ha abierto una discusión en el FA en torno a cuál debiese ser el rol de Boric en la colectividad una vez que termine su mandato. Un grupo es partidario de que tome un rol activo, mientras que otro prefiere dar espacio a nuevos liderazgos, como el alcalde Vodanovic.

    El registro tampoco cayó bien en los otros candidatos oficialistas del distrito. El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanistas), quien repostula a su cargo, dijo que “la prescindencia del Presidente es fundamental para tener una democracia sólida. Uno esperaría que eso se mantenga así durante lo que queda de campaña”.

    14 OCTUBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO TOMAS HIRSCH. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por su parte, la candidata Cindy Solís (independiente-PPD) también desaprobó el gesto. “Chile no necesita más amistades políticas, sino más compromiso con la gente y más comunicación, justicia política y coherencia (…). El país exige que las decisiones se tomen por capacidad, no por apellidos ni amistades personales”, manifestó.

    Y agregó: “La embestidura presidencial debe y tiene que responder al país, no solo a un grupo de amigos. Pareciera que el Presidente Boric aún no aprende de prescidencia, como sí lo hicieron Lagos y Bachelet”.

    Consultada sobre las críticas que levantó la foto, Schonhaut aseguró que “con el Presidente nos une una trayectoria común impulsando cambios para Chile. Estas fotos son muestra de mi compromiso con el proyecto de gobierno del Presidente Boric, un discurso que he mantenido durante todos estos años en mis intervenciones públicas”.

