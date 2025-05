Francesca Muñoz, abanderada PSC: “Lamento que no se haya logrado una primaria, pero nuestra candidatura va en serio”

El martes pasado, justo en la víspera del cierre de inscripción de candidaturas para las primarias del 29 de junio ante el Servel, el Partido Social Cristiano (PSC) confirmó a la diputada Francesca Muñoz como su abanderada presidencial. Una decisión que hace que los dos principales bloques de la oposición lleguen con cuatro abanderados a la papeleta de noviembre.

¿Por qué levantar una carta propia cuando hay candidatos del sector mejor posicionados?

Hay que recordar que desde el Partido Social Cristiano siempre se dijo que íbamos a llevar una carta presidencial. También dijimos que estábamos disponibles a una primaria. Pero hoy nuestra candidatura va en serio, vamos a ir directo a primera vuelta y estoy confiada en que seremos la sorpresa de esta elección. Tenemos un proyecto que le hace bien a nuestro país con otras ideas, principios y valores.

Pudieron optar por Kast o Kaiser. ¿Por qué no lo hicieron?

Nuestro partido tiene un año y medio aproximadamente y nosotros siempre planteamos que íbamos a tener una candidatura presidencial. Eso lo había determinado la directiva y otras instancias. El foco ahora es recorrer Chile, trabajando fuertemente en terreno, escuchando las distintas problemáticas y recogiendo inquietudes. Nuestra candidatura va a ser de cercanía a la ciudadanía. Yo ya llevo dos periodos dentro del Congreso y he trabajado fuertemente proyectos de ley como el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la ley TEA y muchos más. Tenemos una esencia distinta, entonces evidentemente tenemos todo el derecho de levantar una candidatura.

¿No corren el riesgo de convertirse en una candidatura testimonial?

Es muy importante recordar y destacar que nosotros siempre estuvimos disponibles a primarias y a conversar con las distintas oposiciones, y eso lamentablemente no se dio. Ya estamos en la carrera. Y, bueno, va a pasar a segunda vuelta el candidato que sea más competitivo y estamos seguros de que seremos la sorpresa.

¿Nacional Libertarios y republicanos cometieron un error al no estar dispuestos a primarias?

Aquí desde un principio nos faltó a todos en el sector dialogar. Algunos hacían llamado a diálogo, pero faltó ese gesto de sentarse en una oficina, de acercarse en concreto y tener una real disposición. Lamento que no se haya logrado una primaria, pero ya está, nuestra candidatura va en serio.

Foto: Aton Chile.

La derecha va a llegar con al menos cuatro candidatos a primera vuelta. ¿No les preocupa la dispersión de votos?

Efectivamente, siempre hubiese sido mejor una primaria. Pero a esta altura lo importante es que quien pase a segunda vuelta va a ser un candidato muy competitivo. Es clave competir y para eso voy a recorrer cada región del país, recoger las problemáticas de la ciudadanía y seguir los lineamientos que nos plantean.

¿Qué diferencia su candidatura de Kast y Kaiser?

En primer lugar, yo no vengo de la elite, tengo una esencia mucha más cercana a la ciudadanía, más de terreno y eso lo he demostrado en el Congreso con distintos proyectos. Presenté, por ejemplo, el proyecto de ley que prohibía la narcocultura, que lamentablemente la izquierda rechazó; he visibilizado el derecho preferente de los padres a educar; también la comisión investigadora por hormonización. Como partido hemos levantado fuertemente estas temáticas y evidentemente somos un proyecto distinto, por algo estamos en otro partido.

Dice que no es de la elite. ¿Es algo que va a remarcar respecto a Kast y Kaiser?

Nuestro proyecto político va en serio y ya estamos planificando todo el trabajo territorial de recorrer desde Arica a Punta Arenas, abarcando las máximas de comunas posibles. Y eso evidentemente se hará con esa esencia de cercanía, con esa esencia territorial del partido y mi candidatura.

En concreto, ¿cuáles van a ser sus principales propuestas?

En primer lugar, lo que es la seguridad, que es un pilar fundamental para que nuestro país se desarrolle económicamente. Ahí es importante fortalecer el respaldo institucional a Carabineros, buscando las máximas coordinaciones de todo el Estado: municipios, PDI, Impuestos Internos. Es clave, por ejemplo, sacar la ley de Inteligencia. Otro punto importante es iniciar un combate más frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado y ahí es donde se podría evaluar decretar estado de excepción constitucional, como se ha hecho en mi región.

En materia carcelaria, al igual que Kast y Kaiser, ¿están mirando a El Salvador?

Efectivamente. Pero no solo es fortalecer las cárceles, sino también los puertos, las fronteras. Está la policía marítima, aduanas, ahí también falta mucho. Igualmente, es importante ir dimensionando el tema a nivel de América Latina, mejorar las coordinaciones con los organismos internacionales y los demás países. Necesitamos que cuando una persona sea extraditada haya colaboración de gobiernos extranjeros, de sus países de origen.

En esa línea, ¿estarían dispuestos a evaluar el uso de armas de defensa personal?

Evidentemente lo evaluaríamos. Pero son muchos otros elementos. Qué pasa con lo que es el área preventiva. Ese es un trabajo que se tiene que reforzar y hay programas -el programa Lazos, por ejemplo- en los que nosotros hemos insistido ante el gobierno que se tiene que ampliar. Que son cosas que llegan antes de la primera infancia, mediante la intervención en establecimientos educacionales, pero solo en algunas comunas. El trabajo coordinado con los gobiernos regionales, con los municipios, es algo que también se debe mejorar, junto con modernizar la seguridad.