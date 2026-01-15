“Fue una oferta diseñada para que tuviéramos que rechazarla”: la explicación de Kaiser a su consejo general tras declinar sumarse a gobierno de Kast

Ayer el Partido Nacional Libertario (PNL), después de varias semanas de conversaciones con el equipo de José Antonio Kast, comunicó su decisión de no sumarse al gobierno del fundador republicano.

Tras ello, el presidente del partido y exabanderado explicó la decisión de la directiva al Consejo General.

En un audio al que tuvo acceso La Tercera, el diputado explica “la oferta que nosotros recibimos era una oferta que era simplemente inaceptable. Fue una oferta diseñada para que tuviésemos que rechazarla (...). Y si yo hubiese aceptado esa oferta y la hubiese llevado al Consejo General, probablemente me habrían preguntado qué se me ha ocurrido”.

Así, afirmó que la oferta de la Oficina del Presidente Electo (OPE), consideraba solo un ministerio, en el mejor de los casos, dos subsecretarías y ninguna delegación presidencial.

“La oferta era un ministerio, el cargo, no el ministerio, sino el cargo de ministro de Minería, una o dos subsecretarías, no sabíamos si eran una o dos de 40, o sea, ojo, un ministerio de 25, una o dos subsecretarías de 40, de las cuales no nos dijeron nunca cuáles iban a ser, cero delegación presidencial”, aseguró Kaiser.

Lo anterior, pese a que la semana pasada desde el partido hicieron llegar un listado con nombres por el que -agrega- nunca recibieron una respuesta concreta.

En ese sentido, ante el consejo Kaiser reiteró que “esto no es por un tema de cargo, pero no íbamos a estar representados en el gobierno, íbamos a ser una figura sobre la chimenea, pero nada más que eso”.

Y agregó que si bien “el Presidente de la República tiene todo el derecho a elegir su equipo, él eligió un equipo que es esencialmente un equipo tecnócrata, donde están más representados del mundo empresarial que el mundo político, pero los que asumen el costo político de participar de un gobierno son los partidos”.

Para finalizar, Kaiser defendió que: “El Partido Nacional Libertario no es un partido creado para estar dentro del gobierno a toda costa, es un partido creado para avanzar una agenda política que nosotros creemos, que estamos convencidos, sirve a nuestros compatriotas. Ese es el sentido del Partido Nacional Libertario, no tener un cargo aquí, un cargo por allá”.