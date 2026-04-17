Fundación Jaime Guzmán estrena ciclo de talleres conmemorativos del exsenador con Chadwick y Longueira como expositores

El pasado 1 de abril, se cumplieron 35 años desde el asesinato de Jaime Guzmán en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica. Para conmemorar el hito, así como el legado de quien dio vida a la Unión Demócrata Independiente (UDI), la fundación que lleva su nombre dio inicio a un ciclo de talleres que debutó esta mañana.

Los talleres llevan el título de: Jaime Guzmán, legado y memoria. Según explican desde la fundación, estos ofrecen un acercamiento al pensamiento y la trayectoria del senador desde distintas perspectivas.

El ciclo cuenta con algunos invitados que conocieron a Guzman de cerca y que lo reconocen como uno de los principales liderazgos que ha tenido la derecha chilena. Uno de ellos es el exministro Andrés Chadwick, a quien el exsenador formó.

El extitular de Interior se ha mantenido al margen de la primera línea política desde que fue acusado constitucionalmente en 2019. Por lo mismo, su participación en este ciclo de talleres es significativa.

Otro de los protagonistas del ciclo es el exministro y exsenador Pablo Longueira, quien recientemente reingresó a la UDI y ha sido uno de los mayores promotores del legado de Guzmán en la derecha.

Pablo Longueira, extimonel y exsenador UDI. Foto: Mario Tellez.

Además de los exsenadores, el acto conmemorativo contará con la participación del historiador José Manuel Castro, el exdecano de Derecho UC Carlos Frontaura -exalumno de Guzmán- y la periodista Lilian Olivares, quien escribió el libro Asesinato en Campus Oriente.

Desde la fundación explican que “la iniciativa forma parte de una serie de actividades” que tiene como objetivo “reflexionar sobre la figura del exsenador, abordando su influencia histórica, su rol en la formación del Movimiento Gremial en la UC, en la arquitectura institucional del país, en la fundación de la UDI, y en las circunstancias de su asesinato”.

La idea, adelantan desde la FJG , es que cada uno de los invitados aporte “distintas miradas para comprender el impacto de su legado en la vida política y social del país”.

La primera edición de los talleres se desarrolló esta mañana en las dependencias de la fundación, con Castro como protagonista. El ciclo se extenderá hasta el próximo 26 de junio, y a él están convocados estudiantes, académicos y público general.

Créditos: Fundación Jaime Guzmán.

Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, destacó que el ciclo “busca generar un espacio de reflexión, que permita comprender el contexto histórico, las ideas y el impacto que tuvo Jaime Guzmán en la institucionalidad del país, así como los desafíos que su legado plantea en la actualidad”.