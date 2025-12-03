VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gael Yeomans (FA) acusa a Kast de hacer un “show mediático” y “tratar de sacar provecho” con el tema fronterizo

    La diputada del Frente Amplio expresó que "lamentablemente vemos una forma política de tratar de sacar provecho y no de buscar soluciones concretas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    La diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, acusó al candidato José Antonio Kast de hacer un show mediático con el tema fronterizo, esto tras los recientes hechos que se han registrado en el norte del país.

    En conversación con Radio Universidad de Chile, es que la diputada del Frente Amplio se refirió a lo que ha ocurrido en la frontera entre Chile y Perú, luego de la decisión del país vecino de militarizar sus fronteras, apuntando que Kast ha intentado utilizar el tema.

    “Año a año, durante esta época se genera una condición más compleja respecto al espacio fronterizo, además de la situación internacional que siempre es parte relevante de este tipo de reacciones. Y lamentablemente vemos una forma política de tratar de sacar provecho y no de buscar soluciones concretas”, expresó.

    “Es un show de los que estamos ya acostumbrados”, mencionó Yeomans, añadiendo que el debate de esta mañana “puede ser una instancia, instancia en que también desde la prensa, se le puede apretar por este tipo de shows mediáticos que no tienen que ver, porque en realidad regularmente ocurren estas situaciones”.

    En la ocasión, la diputada además apuntó que “aquí se ha constatado más bien que él ha tratado de hacer uso de esto, y eso es bien nefasto, sobre todo porque, es un tema que es tan relevante para la población chilena”.

    La diputada además cuestionó las propuestas migratorias de José Antonio Kast señalando que “la propuesta es que los migrantes se vayan y luego vuelvan a entrar, que paguen su pasaje, que se paguen ellos mismos su pasaje y que luego vuelvan a entrar. Esa es su propuesta, o sea, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza, para cualquier persona que escuche esa propuesta, de verdad que uno queda realmente con la boca abierta pensando que viene de un candidato presidencial”.

    Más sobre:Gael YeomansJosé Antonio KastDiputadaElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matriz de Zara logra ganancias históricas en el tercer trimestre

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania

    Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    4.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    5.
    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    “Chile requiere liderazgos que se atrevan a convocar”: la carta a Kast y Jara enviada por 69 concertacionistas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Gael Yeomans (FA) acusa a Kast de hacer un “show mediático” y “tratar de sacar provecho” con el tema fronterizo
    Chile

    Gael Yeomans (FA) acusa a Kast de hacer un “show mediático” y “tratar de sacar provecho” con el tema fronterizo

    Detienen a cuatro sujetos que disparaban contra un domicilio en Recoleta: sujetos intentaron huir al notar la presencia policial

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en sándwich de ave pimentón

    Matriz de Zara logra ganancias históricas en el tercer trimestre
    Negocios

    Matriz de Zara logra ganancias históricas en el tercer trimestre

    Las razones de Cenco Malls para poner fin a proyecto en Vitacura, tras anulación de informe vial por parte del gobierno

    Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Alerta en la Región Metropolitana por altas temperaturas extremas: revisa cuántos grados habrá en tu sector

    Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027
    El Deportivo

    Contra dos campeones del mundo: los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de Australia 2027

    Con la base del Benfica: Portugal proyecta la era post Cristiano Ronaldo con el título del Mundial Sub 17

    El emotivo recuerdo de Claudio Bravo con Nelson Acosta: “Fue de las primeras personas que confió en mí”

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita
    Cultura y entretención

    El día en que Isabel Parra le regaló un charango a Silvio Rodríguez: historia de una foto inédita

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania
    Mundo

    Estados Unidos ve “avances” tras los contactos con Rusia pero dice que “solo Putin” puede acabar con la guerra en Ucrania

    Israel reabrirá el paso de Rafá “durante los próximos días” para permitir la salida de palestinos de Gaza

    Israel afirma que los últimos restos entregados por Hamas no coinciden con los de ningún rehén

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón