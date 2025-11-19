Galilea pone paños fríos por resultados electorales de Chile Vamos y afirma que RN y la UDI “gozan de buena salud”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, la mañana de este miércoles puso paños fríos a la situación de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) luego de los resultados electorales del 16-N.

Esto, porque la debacle a nivel presidencial y parlamentario golpeó de lleno a la coalición de derecha tradicional y abrió un debate crudo sobre su futuro, que incluyó desde diagnósticos terminales y llamados a dar por cerrado su ciclo.

En diálogo con radio Agricultura, el timonel entregó una serie de argumentos a contrapelo de figuras de su propia tienda, como Cristián Monckeberg, la senadora Paulina Núñez y el diputado Andrés Longton.

“Si uno mira los resultados de las elecciones con frialdad, lo que ocurrió es lo siguiente: el pacto de diputados de Chile Vamos más Demócratas, la verdad es que obtuvo el 21% de los votos, contra el 23% que obtuvo el pacto de los republicanos. libertarios y socialcristianos. Es decir, estuvieron extremadamente parejos”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “no sé por qué, hay gente que le gusta pintar de catástrofe todo” y recordó que “hace un año, Renovación Nacional fue el partido más votado en las elecciones de concejales, que son como las más políticas de todas las elecciones. Bueno, ahí nosotros sacamos el 14% de los votos y el Partido Republicano sacó el 12%. Dos puntos de diferencia. Y nadie podría decir que ni uno estaba muerto, ni el otro estaba en la gloria. Son resultados que van y vienen”.

Luego, también puso como ejemplo los resultados en el Senado: “Si tú miras el porcentaje de votación de un pacto y el otro pacto, fue 25% y 24% respectivamente. Es decir, muy, muy parejo. Tuvimos distinta elegibilidad, sí, porque el sistema electoral nuestro premia ese margen de arriba en el fondo”.

“Lo que quiero decir con esto, y es lo que quiero transmitir, la columna vertebral de Chile Vamos, que son Renovación Nacional y la UDI, gozan de buena salud”, remarcó.

De acuerdo a Galilea, ambas tiendas “tienen su mensaje, tienen sus liderazgos, tienen sus representantes, y vamos a seguir adelante”.

Sobre el caso de Evópoli, que no alcanzó el umbral del 5% de los votos que exige la ley para mantenerse vigente, señaló: “Está pasando, naturalmente, por un momento complejo, porque tuvo muy poca votación, eligió sólo a dos diputados, y es algo que estamos conversando, pero no para poner lápida. Es decir, muy bien, en esta situación estamos, cómo vamos generando de nuevo motores, ganas, impulso”.