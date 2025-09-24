Gazmuri entrega su primera vocería como presidente del directorio de TVN y gobierno defiende su designación

Desde el Patio de Los Naranjos en La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, entregó un nuevo punto de prensa, esta vez acompañada por el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Jaime Gazmuri.

Ayer se dio a conocer que el exembajador de Chile en Venezuela ocuparía el cargo que hace unos días dejó Francisco Vidal.

Como era de esperar, la designación -realizada por el Presidente Boric- no estuvo exenta de las críticas de las filas opositoras.

Dichos reparos fueron respondidos hoy por la portavoz del Ejecutivo, quien destacó la trayectoria de Gazmuri y la valoración del propio directorio del canal estatal a la figura del también exsenador.

"Don Jaime cuenta con una vasta trayectoria que ha sido reconocida ampliamente, de hecho venimos de una reunión con miembros del directorio de Televisión Nacional, todos y cada uno valoró muy explícitamente y agradeció el nombramiento de don Jaime Gazmuri", comenzó señalando Vallejo.

“Quiero reforzar en su trayectoria, no solamente don Jaime Gazmuri ha sido embajador por parte de Chile en Venezuela, también lo fue en Brasil, fue miembro del directorio de Televisión Nacional durante el 2019, fue también miembro del Consejo Nacional de Televisión entre el 2011 y el 2013, fue miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, fue senador de la región del Maule y tiene también no solamente una experiencia en relación a los medios de comunicación, sino que también una vasta experiencia en el sector público”, destacó la vocera.

“Hay que recordar que Televisión Nacional hace muy poquito presentó su último informe financiero y nosotros queremos valorar el esfuerzo que ha hecho la administración actual del canal por reducir en un 30% las pérdidas. Sabemos que la realidad de los canales en nuestro país no es fácil, que los ingresos por concepto de publicidad bajan sostenidamente y esto es una realidad de nuestro país pero también del mundo”, agregó la ministra.

Luego, Gazmuri tomó la palabra. “Mi compromiso con esta empresa viene de lejos y asumo con mucho entusiasmo la dirección del Consejo en un momento particularmente complejo , no para la televisión pública sino que en general para lo que se llama la industria televisiva, que está sufriendo el impacto de transformaciones muy profundas en la manera de comunicar", señaló.

Sobre las críticas a su designación, respondió: “No es mi función polemizar con los dirigentes políticos del país, ni de la oposición. Mi misión es garantizar que todos tengan el acceso debido a un canal de informativo plural. Así que les digo a los críticos que van a encontrar un canal siempre abierto a la legítima expresión de sus opiniones”.

“La valoración de mis méritos no le corresponde al público y en este caso al Presidente que me ha designado”, acotó.

Respecto al mismo tema, Vallejo reiteró: “Yo sí lo que puedo decir es que la valoración de sus méritos se expresó ampliamente en todos los miembros del directorio del canal que son de distintos signos políticos”.

Propuesta de la SNA

Ayer el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, puso sobre la mesa la idea de regularizar inmigrantes para colaborar en el trabajo agrícola. Idea que, por cierto, fue bastante cuestionada.

Consultada sobre esto, la representante del gobierno señaló que “es algo que obviamente siempre se tiene que estudiar porque es un tema complejo, lo importante es que la evaluación que se tiene que hacer tiene que ajustarse a nuestra ley , que la ley se cumpla porque ha costado mucho generar consensos y avance en materia política migratoria”.

“La política migratoria no ha sido fácil y por lo tanto la legislación vigente es la que se tiene que respetar atendiendo obviamente a los distintos desafíos que atraviesa nuestro país”, agregó la ministra.