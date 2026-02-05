SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Giorgio Jackson tilda viaje de Kast a Hungría como “ultra ideológico” e interpela a sectores liberales que lo apoyan

    Aludiendo a su reunión con el primer ministro de Hungría, de tendencia ultraconservadora, Jackson reparó en que “los silencios que escucharemos de los sectores moderados o liberales de la incipiente coalición serán ensordecedores”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (FA) criticó el paso del presidente electo, José Antonio Kast, por Hungría, en el marco de su gira por Europa, y además interpeló a los sectores de la derecha liberal que apoyan al republicano.

    Luego de su parada en Bélgica, donde participó de una cumbre conservadora con parlamentarios europeos en la que, además, dio su discurso más ideológico desde que fue electo, Kast aterrizó en Budapest, Hungría. En la jornada de ayer, se reunió con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de tendencia ultraconservadora.

    Mediante X, en la noche de ayer, Jackson se respondió a una publicación de Kast en la que salía acompañado de Orbán y apuntó: “Los silencios que escucharemos de los sectores moderados o liberales de la incipiente coalición serán ensordecedores”.

    “Este viaje ultra ideológico de JAK antes de asumir es una prueba de domesticación. Si no les gusta, no se sumen. Si están conmigo, ya saben a lo que vienen”, planteó.

