    Política

    Kast termina visita a Hungría: se reúne con Orbán, aplaude su modelo migratorio y prepara arribo a Italia

    En el marco de su gira por Europa, el presidente electo finalizó su segunda parada en el Viejo Continente con un encuentro con el primer ministro húngaro -con quien ya se había reunido en tres ocasiones- y también con el presidente Tomás Sulyok. Para este jueves tiene programado un encuentro con la máxima líder italiana, Giorgia Meloni.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    La última vez que José Antonio Kast visitó Hungría fue en abril de 2024 para participar de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

    En ese encuentro, frente a varios líderes de la ultraderecha europea y latinoamericana, calificó al actual mandatario Gabriel Boric como un “presidente woke”, desatando las críticas del oficialismo e incluso de parte de la oposición.

    A casi dos años de esa intervención y esta vez como presidente electo, Kast volvió a aterrizar en el país gobernado por Viktor Orbán, pero con un objetivo completamente distinto: estrechar lazos en materia de seguridad, inmigración e inversión.

    El viaje se da en el marco de la gira de Kast por Europa, que también contempló una parada en Bélgica, donde entregó su discurso más ideológico desde que resultó electo presidente, apuntando contra los “ismos” de la izquierda y desatando la inquietud en parte del futuro oficialismo.

    Durante el viaje ha estado acompañado por algunos miembros de su equipo, como su asesor, Cristián Valenzuela; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y también su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola.

    A ellos, este jueves también se sumará el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien llegará directo a Italia, donde Kast se reunirá con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, a las 15 horas (11 de la mañana en Chile).

    En la antesala de ese encuentro, este miércoles Kast aterrizó en Budapest para sostener un almuerzo de trabajo con el máximo líder húngaro, con quien ya se ha reunido en tres ocasiones previas. Más tarde, hizo lo propio con el presidente de ese país, Tomás Sulyok.

    “En ambas reuniones hemos visto cómo podemos mejorar y aumentar la colaboración entre ambas naciones. Hungría tiene un avance importante en temas agrícolas, también en temas tecnológicos, tanto de seguridad como en áreas de salud y tecnología para temas de agua, lo cual es muy interesante para nosotros. También tenemos algún grado de intercambio académico”, aseguró Kast tras terminar con ambos encuentros.

    Orbán, en tanto, aseguró que la cita con Kast “no es una reunión introductoria, sino más bien sobre lo relevante de las operaciones internacionales que toman gran importancia para la próxima década, especialmente en temas de seguridad y geopolítica”.

    En ese sentido, Kast agregó que “en materia de seguridad, observamos el manejo que tuvieron respecto a la inmigración irregular. En esto no se trata de replicar su modelo, sino de tomar ejemplos útiles para garantizar el ‘Plan Escudo Fronterizo’ en Chile”.

    Consultado sobre el modelo migratorio impulsado por el primer ministro húngaro, si bien recalcó que “cada país tiene su propia realidad”, afirmó que “lo que ha hecho Hungría se ha anticipado a una situación que hoy día ven otros países de Europa y que, claro, no tomaron las medidas a tiempo y ahora enfrentan problemas con la inmigración irregular que colapsa servicios como salud, educación y vivienda”.

    En esa línea, valoró la valla que la administración de Orbán instaló en la frontera para frenar la inmigración irregular.

    “Hace año y medio visitamos la barrera fronteriza que instalaron en Hungría y observamos sus efectos. Yo creo que hoy día en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa”, afirmó.

    No es la primera vez que el presidente electo aplaude las medidas adoptadas en Hungría. Y es que tal como mencionó, en su visita en 2024 justamente una de las actividades que tuvo fue su visita a la frontera con Serbia, donde recorrió parte de la valla que separa a ambos países.

    “La inmigración ilegal está destruyendo nuestro país. Para frenarla es urgente cerrar nuestra frontera. La zanja es necesaria, pero insuficiente. El muro y las vallas son inevitables”, dijo en esa ocasión.

    En Budapest, Kast también participó de una reunión con representantes del Centro de Derechos Fundamentales, organización conservadora de Europa.

    COMENTARIOS

