Gobernador Mundaca se reúne con Jeannette Jara y anuncia su incorporación a despliegue de campaña por Valparaíso

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, este miércoles se reunió con la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara para entregarle una serie de propuestas "para un país más justo, seguro y sostenible desde regionales”.

La autoridad de la Quinta Región hace algunas semanas manifestó su respaldo a la candidatura oficialista, tras una período de indefinición y críticas a la campaña de Jara.

Así las cosas, en el comando de Jara, el gobernador destacó que concurrieron a Santiago para “profundizar el proceso de descentralización, con entender que el desarrollo económico también tiene que ser sustentable”.

En el encuentro la candidata destacó los aportes de Mundaca y anunció que se incorpora al despliegue de campaña por Valparaíso.

Al respecto, la candidata manifestó: “Sabemos que tiene muchas otras tareas más con las vecinas y los vecinos de la Región de Valparaíso, pero sabemos también la importancia de poder llegar con nuestro mensaje a todos los cerros de Valparaíso, a Viña del Mar y a la Quinta Interior”.

Por su parte, Mundaca señaló: “Vamos a estar en distintas actividades, pero, por cierto, voy a dedicar todo el tiempo posible, fuera de mi horario laboral como gobernador regional, a apoyar la campaña de Jeannette Jara, porque no va lo mismo por quién votar el día 16 de noviembre”.