SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno arremete contra la UDI y acusa ”argucias burocráticas" para trabar proyecto de sala cuna universal

    Desde La Moneda calificaron como una “decisión irresponsable” que se haya suspendido la citación para que la iniciativa avanzara a la Comisión de Educación del Senado.

    Por 
    Patricia San Juan
     
    Alonso Aranda
    Giorgio Boccardo y Antonia Orellana.

    El gobierno sufrió un duro revés en el Parlamento, luego que diferencias con la oposición trabaran el avance del proyecto de sala cuna universal.

    La iniciativa, una de las más emblemáticas de la administración del Presidente Gabriel Boric, incluso fue parte del diálogo entre el Mandatario y el presidente electo José Antonio Kast, el 15 de enero pasado en La Moneda. Esto, luego que días antes, en el marco de Congreso Futuro 2026, el Jefe de Estado en ejercicio instó a su sucesor a avanzar en esta materia.

    Luego de la cita en Palacio, eso sí, el republicano optó por dejar en el aire el respaldo a la iniciativa para lograr ser aprobada antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

    Este martes, el Ejecutivo salió a dar cuenta de su molestia por la imposibilidad de avance del proyecto de sala cuna, acusando directamente a la UDI de dificultar su paso a la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación legislativa ahora solo podrá ser retomada luego del receso legislativo de febrero.

    La puesta en escena, desde el set de prensa de La Moneda, tuvo a los ministros Giorgio Boccardo, de Trabajo, y a Antonia Orellana, de la Mujer, a cargo de los dardos en contra de la tienda gremialista.

    “Después de un trabajo importante con parlamentarios de Chile Vamos, con parlamentarios Demócratas, de Evópoli, alcanzamos un entendimiento bastante importante y, a nuestro juicio, no había diferencias, se había construido un consenso, un acuerdo técnico y, por lo tanto, ya era el momento de legislar después de muchos meses de trabajo con los equipos técnicos y los parlamentarios del Senado”, dijo Boccardo.

    Pero indicó, que este contexto, “el día de ayer se notificó de parte de la UDI, a través de las presidencia de la Comisión de Trabajo, que no iba a citar a la Comisión de Educación y, por lo tanto, no había posibilidades de poder tramitar durante esta semana el proyecto”.

    Boccardo afirmó que el Ejecutivo quedó sorprendido tras esta notificación la que calificó como una “decisión irresponsable de cara al país”.

    Por su parte la ministra Orellana, indicó que “nos parece que la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres (para que las empresas deban tener sala cuna) y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres vale la pena, y por eso lamentamos que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país”.

    Consultada por el comunicado emitido por algunos senadores de las comisiones de Hacienda y Educación en el que sostienen que el gobierno ingresó indicaciones tardías y que el proyecto tiene problemas financieros la titular de la Mujer afirmó que “que haya puntos en lo que están en desacuerdo eso no quiere decir que sea problemático, con todo debo decir que de todo lo que habíamos acordado negociar, habíamos llegado a acuerdo en los cuatro puntos, luego me podrán decir esos senadores si les parece que trabar un debate que se está haciendo desde 1997 vale la pena”.

    El proyecto ingresó al Congreso por el Senado, en enero de 2022, en la recta final de la última administración del expresidente Sebastián Piñera. En febrero de 2024, la Cámara Alta aprobó su idea de legislar, con 24 votos a favor y 16 en contra y 2 abstenciones, pasando de este modo a ser visto por las comisión de Trabajo, la que luego lo despachó a la de Educación.

    Más sobre:CongresoSala CunaGiorgio BoccardoAntonia OrellanaUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    La carrera de la minería para descarbonizar sus procesos

    Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

    Futura ministra de Seguridad previo a visita a El Salvador: “Esto no es cortar y pegar. Hay que llevar lo mejor a Chile”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

    Contraloría detecta doble rol de funcionario en La Reina y ordena medidas al municipio

    Lo más leído

    1.
    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    2.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    3.
    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    4.
    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    5.
    La procesión del PC por Jara: comisión política busca cita para abordar su permanencia en el partido

    La procesión del PC por Jara: comisión política busca cita para abordar su permanencia en el partido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío
    Chile

    Senadora Carvajal valora aprobación de Ley de Incendios tras urgencia levantada por catástrofe en Ñuble y Biobío

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    La millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China
    Mundo

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′