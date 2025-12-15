Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

Santiago 15 de diciembre 2025. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, realiza un punto de prensa luego del recibimiento al Presidente Electo en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), hicieron un balance político de lo que fueron las elecciones presidenciales de ayer, en las que resultó electo el candidato de la oposición, José Antonio Kast.

La vocería de ambas autoridades de gobierno tuvo lugar después de la reunión que el Presidente Gabriel Boric sostuvo con el mandatario electo. Al ser consultada por la prensa sobre qué rol debería tomar la excandidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, Vallejo respondió que “es legítima la pregunta, pero quizás no le corresponde al Ejecutivo señalar cuál va a ser su tarea (...) Eso le corresponderá probablemente responder a ella o también a los distintos presidentes que conforman la alianza progresista”.

Respecto de en si recaerá en ellos la defensa del legado del gobierno de Boric, Vallejo aseveró que “eso es una tarea posterior. Nuestro gobierno sigue construyendo acuerdos para hacer avances en materia social, porque es lo que nos interesa y ya vendrá esa conversación sobre la defensa del legado, cuál será el legado, lo importante es seguir trabajando por nuestro país y seguir cuidando la estabilidad democrática porque ha sido también una de las tareas de nuestro gobierno, pasar de un periodo altamente convulsionado lo que fue el estallido social, la pandemia y lograr cierta estabilidad“.

Junto con reafirmar que se centrarán en la labor legislativa, reiteró que “luego vendrá obviamente esa conversación (sobre el legado), pero sí tenemos muy claro que en el mundo progresista hay distintos liderazgos, lo hemos visto a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional también".

Requerida sobre si los resultados de ayer fueron un plebiscito al gobierno y por una autocrítica, Vallejo mencionó que “si hay un dato que relevar y es algo que hemos aprendido como chilenos es que al menos en las últimas cinco elecciones la alternancia política ha sido la regla y eso da cuenta de que para todo gobierno se hace un desafío muy grande asegurar la continuidad".

“Claro que es una discusión legítima, nosotros además hemos hecho harta revisión de lo que ha sido nuestra gestión de manera crítica de gobierno, pero lo importante, sin lugar a dudas, es que Chile tiene una institucionalidad y un proceso democrático electoral de lujo y que tiene que seguir cuidando (...)Hemos hecho una revisión en varias oportunidades de las cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. Este gobierno no ha terminado, termina el 11 de marzo y por lo tanto los balances finales van a ser después del 11 de marzo", añadió.

Asimismo, al ser consultada sobre si el Mandatario tenía alguna responsabilidad en los resultados, como han deslizado dirigentes del oficialismo, aseveró que “más allá de los análisis que puedan tener ciertas personas de distintos sectores respecto al resultado, que probablemente es muy multifactorial, Chile dio una respuesta contundente en la elección con el triunfo de José Antonio Kast, que actualmente es Presidente Electo, y cada uno sabrá, obviamente, por qué lo movilizó su voto".

“Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es por qué, si en este gobierno se ha hecho la mayor inversión de recursos públicos en la agenda de seguridad, si es que ha sido este gobierno junto con el Parlamento el que más ha sacado proyectos de ley de seguridad hacia adelante, el que más ha invertido en la frontera, es que ha logrado incluso disminuir la violencia y los índices delictuales en la zona sur, o los ingresos irregulares en la frontera, este tema sigue pesando tanto al momento de votar", cuestionó.

Ejecutivo detalla reunión con Kast

El ministro Elizalde, por su lado, entregó detalles del proceso de traspaso de gobierno. Junto con confirmar que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet fue uno de los temas tratados en la reunión con Kast, aseveró que “es una buena alternativa para que Chile tenga un rol de liderazgo en la organización más relevante del multilateralismo, que es precisamente Naciones Unidas. No obstante, hay decisiones que tendrán que ser adoptadas por las autoridades del próximo Gobierno".

También acotó que hasta ahora el equipo de Kast no ha hecho una petición formal para acondicionar La Moneda y así poder vivir en ella. Un eventual regreso del rol de Primera Dama, cargo que fue eliminado en este periodo, no es algo que se haya abordado en el encuentro, aseguró Elizalde.

Adicionalmente, evitó profundizar en el posible encuentro que Kast podría sostener con el presidente de Argentina, Javier Milei: “Esa inquietud le corresponde a la nueva autoridad y no al gobierno en función (...) Sobre eso no vamos a opinar”.