Harold Mayne-Nicholls da inicio a su campaña presidencial por redes sociales: respondió preguntas por TikTok

Este miércoles 17 de septiembre comenzó oficialmente el periodo de campaña electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo el 16 de noviembre.

En ese marco los aspirantes a La Moneda comenzaron su despliegue para conseguir los apoyos necesarios en la carrera presidencial.

Mientras algunos lanzaron sus campañas con presencia en terreno, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls optó por las redes sociales.

A través de la plataforma TikTok el candidato respondió diversas preguntas y comentarios de sus espectadores. Por ejemplo, Mayne-Nicholls leyó que un usuario le comentó: “No tienes manos para ser Presidente”. Ante eso, el expresidente de la ANFP respondió: “Bueno, hay otros candidatos, vota por ellos, de eso se trata”.

El candidato también abordó preguntas relacionadas a los derechos humanos y el golpe de Estado, asegurando que prefiere “hablar de la humanidad”.

“En cuanto a lo que pasó en la dictadura y los derechos humanos, no creo que nadie pueda justificar. Nadie puede justificar las atrocidades, los horrores que pasaron, pero además que no hayan sido capaces de entregarles los cuerpos a los deudos", sostuvo.

En esa línea, comentó que “si eso molesta, pucha, lo siento. Pero si a mí me pasara algo con uno de mis cinco hijos, nieto, nuera, señora, y nunca más pudiera saber dónde están, créeme que sería un dolor. Entonces hay que ser empático, ponerse al otro lado de la moneda. Hay que hacerlo”, aseveró.

El candidato también abordó uno de los temas con lo que más se le vincula: el fútbol. En el espacio digital se le consultó por qué no vuelve a la cabeza de la ANFP para traer a Pep Guardiola a la selección, a lo que contestó: “Es más fácil tratar de ser Presidente de la República que ser presidente de la ANFP” .

Por otra parte, tras leer un comentario respecto a la Ley Karin, comentó: “La Ley Karin es muy compleja, no es tan fácil. Está bien el concepto, pero la ley en sí es muy compleja. Estoy de acuerdo en que hay que trabajarla”.

Sumado a ello, durante toda la transmisión el candidato prometió a sus espectadores un despliegue por varias regiones del país.