“Hoy día, con los antecedentes a la vista, no vemos que hayan los hechos suficientes”: Couble descarta AC del FA contra Quiroz

“Hoy día con los antecedentes a la vista no vemos que hayan los hechos suficientes”: Andrés Couble descarta AC del FA contra Quiroz

Tras una nueva reunión de coordinación de los partidos de la oposición en la sede del Partido Socialista en Paris 873, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, descartó que por el momento el partido presente una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

Durante la última semana, tras consolidarse la acción contra Nicolás Grau, que actualmente está siendo evaluada por una comisión revisora, representantes del partido señalaron que podían utilizar los mismos argumentos en contra del ministro de José Antonio Kast.

Así lo señaló la jefa de bancada del partido, Gael Yeomans, quien a Desde la Redacción declaró: “Yo podría juzgar con la misma vara, y lo he dicho anteriormente, al ministro Quiroz. Y es más, lo voy a hacer si es que persisten en esta acusación constitucional“.

En ese contexto, Couble fue consultado por la postura del partido frente a una acusación constitucional en contra de Quiroz. “Creo que hasta ahora la gestión del ministro Quiroz ha sido deficiente y la ciudadanía está pagando los costos de aquello. Creo que el impulsar recortes a derechos sociales en temas como salud, en temas tan delicados como educación, como seguridad, que primero recortaron, después que no, ha generado incertidumbre en las familias, ha generado un detrimento en los servicios y eso se va a ver acrecentado”, comenzó señalando sobre esta posibilidad.

A lo que añadió: “Si eso amerita o no una acusación constitucional es algo que siempre se tiene que estudiar, porque las acusaciones constitucionales son una herramienta de última ratio, son una herramienta también que tiene causales claras y por lo tanto hay que ver si esas causales se configuran o no”.

En ese sentido, criticó la acusación en contra del exministro Grau, quien también es militante de la colectividad. “Es importante que se mantenga un estándar de que las acusaciones constitucionales requieren que se configuren ciertas causales. Vemos que el actual oficialismo no tiene ese estándar ni ese criterio planteando una acusación en base a mentiras y sin ningún fundamento contra el ministro Grau”, criticó.

Advirtiendo que resulta complicado levantar un líbelo en contra del jefe de las arcas fiscales, “por lo delicado de la cartera que él gestiona”, Couble descartó por el momento que el partido levante una acción de este tipo contra Quiroz.