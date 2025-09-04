“Instala odio” y “me dolió mucho”: Jara y Matthei reaccionan por supuesta “red de bots”

Las candidatas Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) abordaron la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo, a la que se apunta por eventuales ataques en contra de sus campañas para llegar a La Moneda.

La abanderada de la derecha tradicional fue requerida por la investigación periodística de Chilevisión mientras participaba en una actividad para conmemorar el tercer aniversario del triunfo del “Rechazo”. Esto, luego que en julio pasado acusó que había una “campaña sucia” en su contra, por la que responsabilizó a adherentes republicanos.

“Yo lo que quiero señalar es que yo esto lo denuncié hace como dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar nuestro país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene y me he concentrado básicamente, y todos nosotros hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro”, respondió.

A eso agregó que “uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones, nos ven todo el tiempo peleando entre nosotros y nosotros hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante y a solucionar los problemas de los chilenos”.

Inquirida por Patricio Góngora, recién renunciado integrante del directorio de Canal 13 y que es apuntado en el reportaje, Matthei dijo: “Naturalmente que lo conozco, todo el mundo lo conoce. (Pero) yo no puedo entrar, no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos”.

El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables.



José Antonio… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 4, 2025

Jara, por su parte, se había pronunciado previamente a través de su cuenta de X: “El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo”.

“No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños", cerró.