Jadue y Carmona nuevamente complican a Jara y la obligan a desmarcarse

Si hay algo que ha caracterizado el primer mes de campaña de Jeannette Jara, desde que se impuso en la primaria oficialista, es el fuego amigo. Y, en particular, el emitido desde la colectividad en que ella milita: el Partido Comunista (PC).

El miércoles por la noche, en su programa de streaming Sin Maquillaje, Daniel Jadue dijo que “desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase. El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra manera a raya”.

En ese mismo espacio, el exalcalde de Recoleta se refirió al dictamen de Contraloría que valida el no pago de remuneraciones a los profesores en huelga. “Cuando el Estado no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de derecho”, planteó.

En momentos en que Jara es cuestionada por la oposición -e incluso por algunos en el oficialismo- por sus propuestas relativas a seguridad, las declaraciones de Jadue complicaron a la abanderada.

De hecho, en la derecha aprovecharon las palabras de Jadue para criticar al PC.

“Los dichos de Jadue no son un exabrupto aislado, sino el reflejo más honesto de lo que el PC realmente piensa de la justicia en Chile: que solo sirve cuando les acomoda políticamente. Esta es una señal gravísima, porque deja en evidencia el desprecio del PC por el Estado de derecho. Sería importante que Jara diga con claridad si respalda esta visión”, sostuvo el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado.

Al ser abordada por la prensa, la candidata se vio obligada a responder a los dichos de Jadue. Junto con asegurar que no vio la entrevista, reafirmó que “soy candidata a la Presidencia de la República y no comentarista de las declaraciones que haga una persona. Me estoy presentando como candidata en el marco jurídico institucional que respeto”.

Pero eso no fue todo lo que complicó a la abanderada. Hubo otro episodio más. El jueves por la mañana, el presidente del PC, Lautaro Carmona, fue entrevistado por Radio Infinita.

Ahí, Carmona aseguró que Bárbara Figueroa, la secretaria general de la colectividad, tendrá un rol clave en el comando, pese a que la Jara ha intentado mantener los detalles de la conformación de su equipo en reserva, para evitar pasar a llevar a la Democracia Cristiana (DC), que definirá este sábado si respalda o no a la exministra del Trabajo.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Ella (Figueroa) va a ser la persona desde la dirección nacional destinada a concentrarse en esa actividad, con la comprensión de que sigue siendo, por cierto, nuestra secretaria general”, dijo el presidente del PC.

Es la segunda vez que algo así ocurre. El 2 de julio, a solo días de la primaria, Jadue, quien integra el comité central del PC, adelantó en Sin Maquillaje que Jara tomó la decisión de renunciar a su militancia para dar un gesto de amplitud a la centroizquierda.

“Se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque hoy día todos tenemos claro que representa a una alianza más amplia, con un programa más amplio, y que efectivamente tiene que ponerse a disposición de un conglomerado”, señaló en su programa de streaming. La polémica escaló tanto, que Jara se vio forzada a suspender su decisión.

Ante los dichos de Carmona, tras participar en un encuentro con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Jara sinceró que “nunca es cómodo cuando ocurren este tipo de cosas”. Junto con eso, confirmó que “Bárbara Figueroa va a ser el enlace del PC en el comando”.

Carmona replicó y aseguró que “no, no me he adelantado a nada”. Consultado sobre la molestia de Jara, dijo: “Bueno, eso es otra cosa”.

E insistió: “Yo no me he adelantado a nada. Lo que yo he dicho es quiénes van del PC a ese comando. Además, los registraron entrando. Yo respondí a una pregunta, yo no puse el nombre”, manifestó, en alusión a la nota de este medio sobre los primeros nombres del comando de Jara.